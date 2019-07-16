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Endonezya’da deprem paniği: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Bali adasında 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından 11 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi.

Endonezya’nın Bali adasında 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından 11 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi. Depremde 1 kişinin yaralandığı, aralarında tarihi binalar olmak üzere birçok binanın hasar gördüğü açıklandı.
Endonezya’nın Bali adasında 5.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Depremin ardından 11 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi. 5.7 büyüklüğündeki depremin denizin 91 kilometre derinliğinde meydana geldiği, merkez üssünün ise Bali’inin Denpasar şehrinin 82 kilometre güneybatısı olduğu ifade edildi. Deprem sonrası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Tarihi yapılar zarar gördü
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde 1 kişinin yaralandığını, aralarında tarihi binaların da olduğu 38 binanın zarar gördüğünü açıkladı.

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