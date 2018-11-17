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Endonezya'da deprem ve heyelan: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:16 | Son Güncelleme

Endonezya'da deprem ve heyelan: 7 ölü

Endonezya'da meydana gelen depremlerin yol açtığı heyelanların, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Mamasa bölgesinde, dün ve bugün meydana gelen, büyüklüğü 5,1 ila 5,5 olan orta şiddetteki depremlerin yol açtığı heyelanlarda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Heyelanlar nedeniyle bölgeden en az 8 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda eylül sonunda meydana gelen depremde, 2 binin üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Mamasa toprak kayması

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