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Endonezya’da deprem ve tsunami: 384 ölü

29.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu en az 384 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya’da deprem ve tsunami: 384 ölü

Bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Endonezya’nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami sonucu en az 384 kişi yaşamını yitirdi. Endenozya Afet Önleme Kurumu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, en az 29 kişinin kayıp olduğu, 500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Sözcü, deprem ve tsunami sonucu çok sayıda konut, hastane, alışveriş merkezi ve otelin yıkıldığını açıkladı.

Endonezya'nın en büyük adalarından biri olan Sulawesi Cuma günü iki depremle sarsıldı. 5,9 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 7,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremler sonucu oluşan tsunamide, yüksekliği altı metreye varan dalgalarının adanın batı kıyılarında etkili olduğu aktarıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından kaygı duyuyor. Sadece kıyı kenti Palu'daki ölü ve yaralılara ulaşıldığı, adanın batı kıyılarındaki bir çok kente henüz ulaşılamadığı belirtildi. Palu'da deprem ve tsunami sonucu bir otoyol köprüsünün yıkıldığı, adada ulaşımın yanı sıra iletişimde aksaklıklar yaşandığı bildirildi. Bu nedenle felaketin boyutlarının önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacağı tahmin ediliyor.

İkinci depremin merkezinin Palu'nun yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde, denizin yaklaşık 10 kilometre altında olduğu belirlendi.

Yaklaşık 260 milyon nüfusu bulunan Endonezya, Pasifik Okyanusu'ndaki en kalabalık ülkelerden birini oluşturuyor. Jeolojik olarak son derece aktif bir bölgede yer alan Endonezya sıklıkla depremlerle sarsılıyor. Yazın Lombok Adası'nda meydana gelen depremde 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

dpa/rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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