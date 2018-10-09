Endonezya'da deprem ve tsunami: Bir sitede 1000'den fazla kişi ölmüş olabilir

Deprem ve tsunami hakkında bilgi akışı bazı nedenlerden dolayı kısıtlı: Hem iletişim altyapısının çöküşü, hem de Endonezyalıların hassasiyetleri.

Evsiz kalan 70 bin 821 kişi için 140 ayrı noktada barınma imkanı sağlanıyor. Birleşmiş Milletler ülke çapında yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının 200 bin olduğunu açıkladı.

Deprem ve tsunami nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1571'e çıktı. Yaralıların sayısı ise 2549 olarak açıklandı.

Sitede arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Sitenin enkazının altında daha önce 100 kişi olduğu tahmin ediliyordu. Fakat tahminler bugün 10 katına çıkarılarak 1000'e çekildi.

28 Eylül Cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamiden en fazla etkilenen kent olan Palu'da, hükümetin yaptığı konut dev projesindeki binalar depremin şiddetiyle toprağın altına gömülmüştü.

Deprem ve tsunaminin sarstığı Endonezya'da yetkililer bir toplu konut sitesinde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini açıkladı.

Ölü sayısı, çöken binalar veya yardıma muhtaç insan miktarı konusundaki bilgilere çok zor ulaşıyoruz.

Sağlık Bakanlığı, yayın yaptığımız Ramayana alışveriş merkezinde kaç ceset olduğunu da açıklamıyor; Petobo'da çöken binada kaç kişi olduğu hakkında da yorum yapmıyor.

Ama uluslararası medyanın bulunduğu Palu'da dükkanlar açılıyor, elektrik yavaş yavaş geliyor.

Bu gelişmeleri kendi başardığını göstermek isteyen Endonezya hangi ülkeden ne yardım istediğine kendi karar vermek istiyor - her türlü yardımı kabul etmiyor. Ama ulaşılması zor bölgelerin yardıma ihtiyacı var.

Bu gizliliğin ve hassasiyetin basit bir nedeni var: Nisan ayındaki başkanlık seçimleri. Bu deprem ve tsunaminin yaralarını milli çabalarla sarma sınavı, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun siyasi kariyerini belirleyecek.

Yardım ekipleri, altyapının gördüğü hasar nedeniyle bugüne kadar ulaşamadıkları bazı ücra köylere de dün ve bugün ilk defa ulaşmayı başardı. Köylüler dışardan gıda alamadıkları için bir haftadır yalnızca meyve yediklerini anlattı.