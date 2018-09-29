Endonezya'da Deprem ve Tsunami Sonrası Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya’nın iki büyük şehrini vuran tsunami, binaları, köprüleri yerle bir etti çok sayıda kişiyi de mahsur bıraktı. Kurtarma ekipleri yolların ve iletişim kanallarının zarar gördüğü bölgede hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Ulusal Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, sadece Palu şehrinde 384 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nugroho, Palu’da düzenlenen plaj festivaline katılan yüze yakın kişinin akıbeti hakkında da bilgi sahibi olamadıklarını söyledi. Cuma günü yaşanan 7,5 şiddetindeki deprem dalga yüksekliği 3 metreyi bulan tsunamiye neden oldu ve dalgalar iki şehir ve yerleşim yerlerini vurdu.

Kıyı şeridinde yıkım

380 bin nüfuslu Palu şehri yıkılmış bina enkazıyla dolu. Depremde ağır hasar gören bir caminin yarısı çökerken bir alışveriş merkezi binası da yerle bir oldu. Enkazdan çıkarılanların cesetleri sokaklarda brandalarla örtülüyor.

Şehir dar koya inşa edilmiş olduğundan koya giren tsunaminin vurucu gücü daha da yıkıcı hale geldi. Yakındaki 300 bin kişinin yaşadığı Donggala şehrinde bulunan nehir üzerindeki en büyük köprüde deprem ve tsunamiyle birlikte çöktü.