Endonezya'da Deprem ve Tsunami Sonrası Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya’nın iki büyük şehrini vuran tsunami, binaları, köprüleri yerle bir etti çok sayıda kişiyi de mahsur bıraktı. Kurtarma ekipleri yolların ve iletişim kanallarının zarar gördüğü bölgede hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
Ulusal Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, sadece Palu şehrinde 384 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nugroho, Palu’da düzenlenen plaj festivaline katılan yüze yakın kişinin akıbeti hakkında da bilgi sahibi olamadıklarını söyledi. Cuma günü yaşanan 7,5 şiddetindeki deprem dalga yüksekliği 3 metreyi bulan tsunamiye neden oldu ve dalgalar iki şehir ve yerleşim yerlerini vurdu.
Kıyı şeridinde yıkım
380 bin nüfuslu Palu şehri yıkılmış bina enkazıyla dolu. Depremde ağır hasar gören bir caminin yarısı çökerken bir alışveriş merkezi binası da yerle bir oldu. Enkazdan çıkarılanların cesetleri sokaklarda brandalarla örtülüyor.
Şehir dar koya inşa edilmiş olduğundan koya giren tsunaminin vurucu gücü daha da yıkıcı hale geldi. Yakındaki 300 bin kişinin yaşadığı Donggala şehrinde bulunan nehir üzerindeki en büyük köprüde deprem ve tsunamiyle birlikte çöktü.
Endonezya televizyonu tsunaminin Palu şehrini vurma anında çekilmiş cep telefonu görüntüsü yayınladı. Görüntüde halk çığlıklarla korku içerisinde kaçışıyor. Dalgalar binalara ve hasar görmüş camiye vururken görülüyor. Bölgede enerji ve telefon hatlarının zarar görmüş olmasından dolayı iletişim güçlükle sağlanıyor, bu durum kurtarma çalışmalarını da zorlaştırıyor.
Havalimanı hasar gördü
Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Nugroho, Palu şehrinin havalimanda kulenin ve pistin hasar gördüğünü söyledi.
AirNav kurumu 21 yaşındaki görevli bir hava trafik kontrolörünün, depremin ardından kalkışta olan bir uçağın kalkışını sağlamak için hasar gören kulede kaldığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.
Endonezya Cumhurbaşkanı Savunma Bakanı’na da kurtarma çalışmalarını koordine etmesi için talimat verdiğini söyledi.
Joko Jokowi Widodo kendisinin doğum yeri de olan Solo şehrinden de askerlerin kurtarma çalışmalarına destek vermesi talimatı verdi.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, BM yetkililerinin Endonezya makamlarıyla gerekli yardımların yapılması konusunda iletişimde olduklarını söyledi.
Endonezya bölgedeki aktif volkanik dağlar ve Pasifik havzasındaki faylar nedeniyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalıyor.
5 Ağustos tarihinde de Lombok adasını vuran güçlü bir deprem 505 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 2004 Aralık ayında da 9,1 şiddetinde Sumatra adasını vuran ve ardından gelen tsunami nedeniyle bölge ülkelerinde 230 bin kişi hayatını kaybetti.
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