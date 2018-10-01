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Endonezya’da Depremde Ölenler Toplu Halde Gömülüyor

01.10.2018 18:44 | Son Güncelleme

Altı metreye ulaşan tsunami dalgalarının vurduğu kentte yetkililer, toplu mezara sadece bir hastaneden 545 cesedin getirildiğini söyledi. 840’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği felakette ölü sayısının artması bekleniyor

Endonezya’da Depremde Ölenler Toplu Halde Gömülüyor

Cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve tsunamiden en fazla etkilen Endozenya’nın Palu kentinde, yaşamını kaybedenler toplu halde gömülmeye başlandı.

840’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği felakette ölü sayısının artması bekleniyor.

Kentte yetkililerin halen ulaşamadıkları bölgeler var.

Altı metreye ulaşan tsunami dalgalarının vurduğu kentte yetkililer, toplu mezara sadece bir hastaneden 545 cesedin getirildiğini söyledi.

Yetkililer, kazılan toplu mezarın gerekirse daha da genişletilebileceğini belirtiyor.

Ulusal Felaket Yardım Dairesi yöneticisi Willem Rampangilei, “Sağlık ve dini açıdan, hayatını kaybedenlerin bir an önce gömülmesi gerekiyor” dedi.

Endonezya’nın nüfusunun çoğunluğu Müslüman.

Yakınlarının bulabilmeleri için de felaket kurbanlarının gömülmeden önce fotoğrafları çekiliyor.

Bina enkazlarının altında kalan kişilerin bulunması içinse ekiplerin ağır iş makinelerine ihtiyacı var.

Bölgeye yardım ve erzak, yolcu ve askeri uçaklarla geitriliyor. Ancak yardımlar hala büyük çoğunluğa ulaşabilmiş değil.

Bazı felaketzedeler üç gündür bir şey yemediklerini belirtiyor.

Öte yandan kenttekiler bölgeden çıkabilmek için Palu havalanına akın etti yolcu seferleri hala normale dönmediği için talep karşılanamıyor.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Avrupa Birliği’nin yanısıra Amerika, Avustralya ve Çin gibi ülkelerin yardım göndereceğini belirtti.

Arama kurtarma yetkilileri, deprem ve tsunamiden etkilenen bölgelerin nüfusunun 1 milyon 200 bin olduğunu ve felaketler yüzünden 50 bine yakın kişinin evlerini kaybettiğini ya da terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Palu kentinde felaket sırasında 114 yabancı bulunurken 6’sı Fransız 8 yabancı uyruklu kişiden haber alınmadığı açıklandı.

Endonezya doğal felaketlerle sık sık mücadele ediyor. Pasifik Okyanusu’nun yatağındaki fay hatlarının oluşturduğu ‘Ateş Çemberi’nin üzerinde olan ülke deprem, yanardağ ve tsunami felaketlerinden etkileniyor.

2004 yılının sonunda meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem sonucu oluşan tsunami felaketi de ülkenin batısındaki Sumatra adasını vurmuştu.

Lombok adasında Ağustos ayında yaşanan depremde de 500’den fazla kişi yaşamını kaybetmişti.

17 binden fazla adanın oluşturduğu Endonezya’da 260 milyon kişi yaşıyor. Ülkenin pek çok bölgesindeki kötü altyapı koşulları da erişimi zorlaştırıyor.

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