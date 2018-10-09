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Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:23 | Son Güncelleme

Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

PALU (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve tsunaminin etkili olduğu Palu’da ilk cuma namazı kılındı.

Hidayatullah Camisi'nde Cuma hutbesinde imam, "Deprem, Allah tarafından bize gelen bir sınav ve bir çağrı. Allah’a daha yakın olmalıyız. Şu durumda şükür ve dularımızı eksik etmeyelim.Yardım ve dayanışma içinde olalım." dedi.

Depremzedelere bölgeyi terk etmemeleri çağrısı yapan imam, ‘’Bölgeyi terk etmek yerine doğduğumuz toprakların yeniden toparlanması için tüm gücümüzle çalışalım.’’ diye konuştu.

Cuma namazına gelen halkın, depremin yarattığı olumsuz etkilerden ve açık arazide kalmaktan dolayı oldukça bitkin olduğu gözlendi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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