Endonezya’da Depremzedeler İçin Sahilde Cuma Namazı

Deprem ve tsunami’yle sarsılan Endonezya’da yüzlerce kişi sahilde toplanarak namaz kıldı, hayatını kaybedenler için dua etti.Cuma namazı Palu kentinde depremde hasar gören Agung Camii’nde kılındı.

Depremde oğlunu kaybeden Ebu Şemseddin “Oğlum depreme namaz ortasında yakalandı. İnşallah cennete gitmiştir” sözleriyle duygularını anlattı.

Endonezya Afet Dairesi’ne göre 7, 5 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.571’e yükseldi.

Kayıp olanlar için arama ve kurtarma faaliyetleri devam edecek ancak enkazdan depremzedelerin sağ çıkarılması konusunda umutlar azalmış durumda.

Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız ekip depremde en çok hasar gören yerlerden biri olan Palu’daki Mercure Oteli’nde çalışmalara yeniden başladı ancak bir gün önce sensörlerin enkazda yakaladığı yaşam sinyalini bu kez tespit edemediler.

Ekibin kullandığı ekipman enkaz altından gelen nefes ve kalp atışlarını tespit edebiliyor ancak gaz sızıntısı ve diğer faktörler ekipleri zaman zaman yanıltabiliyor.