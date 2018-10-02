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Endonezya'da depremzedeler ihtiyaçlarını karşılamada zorlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 07:16 | Son Güncelleme

Sulawesi Adası'ndaki depremden etkilenen Palu ve Donggala'da halk, içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor - Araçları için yakıt bulamayan bölge insanı, benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu - Bölge genelinde elektrik yok, telefon hatlarındaki aksamalar nedeniyle tam olarak iletişim kurulamıyor

PALU (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından bölgedeki halk, içme suyu ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlarını bulmakta zorluk çekiyor.

Depremde şu ana kadar yüzlerce insanın hayatını kaybettiği adadaki Orta Sulawesi'nin başkenti Palu'da halk, gelen yardımların daha kolay ulaşacağı düşüncesiyle belediye binasının önündeki boş alanda kurdukları çadırda zorlu günler yaşıyor.

İçme suyu, yemek sıkıntısının yanı sıra tuvalet ve duş gibi temizlik ihtiyaçlarını da giderecek yer bulamayan depremzedeler, bölgeden dışından gelecek yardımları bekliyor.

Belediye önünde ailesiyle çadır kuran Ismanto Acho, yaptığı açıklamada, "Deprem olduğu cuma gecesinden bu yana buradayız. İçme suyu bulamadığımız için şebeke suyu içmek zorunda kalıyoruz. Yemek bulamıyoruz ve yardımlar aracılığıyla gelen hazır makarnalar ile karnımızı doyurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede çadır kuran Atika adlı bir başka Palulu da şu an en temel acil ihtiyaçlarının içme suyu olduğunu söyleyerek, en kısa sürede normal yaşamlarına dönmek istediklerini belirtti.

- Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Palu ve depremin etkili olduğu Donggala bölgesi civarında yakıt bulunamıyor. Bölge yetkilileri ve arama kurtarma ekipleri benzin ihtiyaçlarını bölge dışından getirerek karşılamaya çalışıyor.

Halk, ellerindeki boş bidonlarla benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekliyor. Benzinin ne zaman geleceği konusunda ise istasyon yetkilileri net bir cevap veremiyor.

Benzin almak için istasyona gelen Rosniah, "Gece saat 01.00'de buraya geldim ve sabah oldu hala benzin alamadık. Benzinin ne zaman geleceğini bilmiyorum, kimse bir şey demiyor. Dün bölgeye gelen yakıt tankerinden sadece 1 litre alabildim. Bugün de ne kadar olursa almaya çalışacağım. Fiyatını da önemsemiyorum ihtiyacım var." diye konuştu.

- Şiddetli artçı sarsıntılar sürüyor

Resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinden oluşan farklı ekiplerin bölge genelindeki yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Palu ve Donggala'da bölge insanı artçı sarsıntılar nedeniyle yeni bir büyük deprem korkusu yaşarken, evleri hasar görmeyenler dahil hiç kimse geceleri evinde uyumak istemiyor.

Öte yandan, deprem bölgesinde bazı yerlerde yardım konvoylarının talan edilmesi sonrası yetkililer bölgeye girişte güvenlikten emin olduktan sonra yardım konvoylarının geçişine izin veriyor.

Bu arada, elektriklerin olmadığı bölge genelinde, telefon hatlarındaki aksamalar nedeniyle tam olarak iletişim kurulamıyor.

Bölgede cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yetkililer bin 200'den fazla insanın yaşamını yitirdiği açıklamıştı. Yetkililer ayrıca sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle bölgedeki naaşların hazırlanan toplu mezarlara ivedilikle gömülmesi gerektiğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Palu Sulawesi zorlu yaşam

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