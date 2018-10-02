Endonezya'da depremzedeler ihtiyaçlarını karşılamada zorlanıyor

PALU (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından bölgedeki halk, içme suyu ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlarını bulmakta zorluk çekiyor.

Depremde şu ana kadar yüzlerce insanın hayatını kaybettiği adadaki Orta Sulawesi'nin başkenti Palu'da halk, gelen yardımların daha kolay ulaşacağı düşüncesiyle belediye binasının önündeki boş alanda kurdukları çadırda zorlu günler yaşıyor.

İçme suyu, yemek sıkıntısının yanı sıra tuvalet ve duş gibi temizlik ihtiyaçlarını da giderecek yer bulamayan depremzedeler, bölgeden dışından gelecek yardımları bekliyor.

Belediye önünde ailesiyle çadır kuran Ismanto Acho, yaptığı açıklamada, "Deprem olduğu cuma gecesinden bu yana buradayız. İçme suyu bulamadığımız için şebeke suyu içmek zorunda kalıyoruz. Yemek bulamıyoruz ve yardımlar aracılığıyla gelen hazır makarnalar ile karnımızı doyurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede çadır kuran Atika adlı bir başka Palulu da şu an en temel acil ihtiyaçlarının içme suyu olduğunu söyleyerek, en kısa sürede normal yaşamlarına dönmek istediklerini belirtti.