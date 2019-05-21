HABER

Endonezya'da devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 03:12 | Son Güncelleme

Seçim Komisyonu, oyların yüzde 55,50’ini alan mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun seçimi kazandığını açıkladı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo, devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 55,50’ini alarak yeniden başkan seçildi.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), ülkede 17 Nisan’da yapılan ve iki adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, 85 milyondan fazla oy alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo’nun kazandığını duyurdu.

KPU, Widodo’nun rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto’nun ise yüzde 44,50’lik oranla 68 milyondan fazla oy aldığını bildirdi.

Öte yandan 16 partinin yer aldığı milletvekili seçiminde, 9 parti yüzde 4 barajını aşarak Temsilciler Meclisi’ne (DPR) girmeye hak kazanırken, PDI-P partisi yüzde 19,33 oy oranı ile birinci, muhalefetteki Gerindra Partisi de yüzde 12,57 oy oranı ile ikinci parti oldu.

KPU, seçim sonuçlarını açıklanması beklenen 22 Mayıs tarihinden önce açıkladı.

Öte yandan seçime hile karıştığını ve sonuçlara itiraz edeceğini açıklayan Subianto ve destekçilerinin, başta başkent Cakarta olmak üzere ülke genelinde KPU’nun resmi seçim sonuçlarını protesto etmesi bekleniyor.

Yapılması beklenen sokak gösterilerinde terör saldırısı olduğu uyarısı yapan emniyet yetkilileri de seçim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirmişti.

Yetkililer ayrıca, gösteri yapılmaması ve halkın da toplanan kalabalıklardan uzak durması uyarısı yapmıştı.

Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde de oyların yüzde 53,15’ini alan Widodo’ya karşı seçimi kaybeden Subianto’nun, seçim sonuçlarına ilişkin itirazı reddedilmişti.

PARTNERDünyanın en büyük havuzu burada!Dünyanın en büyük havuzu burada!
O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandıO baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı
Kız kaçırma kavgası sonrası mahalle savaş alanına döndü!Kız kaçırma kavgası sonrası mahalle savaş alanına döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya joko widodo kazandı seçim komisyonu seçim sonucu

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

F.Bahçe seriyi lig sonunda yaptı! Üst üste 3. galibiyet

F.Bahçe seriyi lig sonunda yaptı! Üst üste 3. galibiyet

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Üniversitesi’nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Kız kaçırma kavgası sonrası mahalle savaş alanına döndü!

Kız kaçırma kavgası sonrası mahalle savaş alanına döndü!

Kütahya'da 3.2 şiddetinde deprem!

Kütahya'da 3.2 şiddetinde deprem!

Meslektaşları kaza yerinde göz yaşı döktü! 2 polisin korkunç ölümü

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Aydın'da kuzen kavgası kanlı bitti

Kuzen kavgası kanlı bitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.