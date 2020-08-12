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  4. Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Endonezya’da dünyaya gelen, çift başlı bir buzağı görenleri şaşırttı. İkibaşlı buzağının dört gözü, iki ağzı olmasına rağmen sağlıklı olduğu açıklandı.

Endonezya'da tıp dünyasını da şaşırtan bir olay yaşandı. Ülkenin Doğu Java iline bağlı Pondok Wuluh Köyü'ndeki çiftlikte pazar günü dünyaya gelen iki başlı buzağı görenleri şaşırttı. Çift başlı buzağı, her iki ağzından da süt emerek, besleniyor.

KÖYLÜLER GÖRMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

Köylülerin merak ettiği çift başlı buzağı görmek için kilometrelerce kuyruk oluşturduğu ifade edildi. İki başlı buzağın görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yerel halk, iki başlı buzağının kendilerine şans getirdiğini belirtti. Buzağının sahibi çiftçi ise, yavru hayvanı vitaminlerle beslediklerini belirterek, ölmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.

(DHA)

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya’da dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

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