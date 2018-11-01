Endonezya'da Düşen Uçağın Kara Kutusu Bulundu

Endonezyalı dalgıçlar Pazartesi günü başkent Cakarta’dan kalktıktan 13 dakika sonra denize düşen Lion Air’e ait yolcu uçağının kara kutularından birine ulaştılar.

Yerel bir televizyona kanalına konuşan dalgıçlar uçağın kara kutularından birini deniz tabanında bulduklarını ve çıkardıklarını söylediler.

Uçağın düştüğü andan itibaren ekipler uçağın iki kara kutusuna ulaşmak için aralıksız çalışmalar yürütüyorlar. Kara kutulardan biri, uçağın son ana kadarki teknik verilerini, diğeriyse pilotların kule ve kendi aralarındaki son konuşmalarının ses kayıtlarını barındırıyor. Her iki kara kutunun içindeki veriler kazanın gerçek nedeninin belirlenebilmesi için hayati önem taşıyor.

Yetkililer okyanusun dibinde uçağın enkazının bulunduğu noktayı tespit ettiklerini açıkladılar. Bangka-Belitung adası yakınlarında denize düşen uçakta mürettebatla birlikte 189 kişi bulunuyordu.

Düşen uçak, Boeing şirketinin en çok satılan modellerin biri olan 737 modelinin, daha düşük yakıt tüketen MAX 8 versiyonu. Lion Air şirketi CEO’su Edward Sirait yaptığı açıklamada düşen uçağın iki ay önce filolarına katıldığını, uçağın bir önceki uçuşunda teknik bir sorunla karşılaşıldığını ama sprunun prosedürlere uygun şekilde çözüldüğünü söylemişti.