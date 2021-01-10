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Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait iki kara kutunun yeri tespit edildi

10.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait iki kara kutunun yeri tespit edildi.Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, düşen Sriwijaya Boeing 737 yolcu uçağına ait iki kara kutunun yerinin tespit edildiğini açıkladı.

Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait iki kara kutunun yeri tespit edildi.
Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, düşen Sriwijaya Boeing 737 yolcu uçağına ait iki kara kutunun yerinin tespit edildiğini açıkladı. Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto ise, “Kutulara yakında ulaşabileceğimizi umuyoruz” dedi.
Endonezya Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Bagus Puruhitov da yaptığı açıklamada, “İki acil durum sinyali aldık. Sinyal, kara kutuyu bulmak için yardımcı olacak. Noktaları işaretledik ve hemen dalgıç ekiplerini işaretlediğimiz noktalara göndereceğiz. Su altındaki görüş artık arama çalışmaları için uygun" ifadelerini kullandı.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da dün havalandıktan sonra radardan çıkan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı denize düşmüştü. Uçakta 10’u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebatın bulunduğu açıklanmıştı. Yolcu uçağının enkazının bulunduğu noktada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Savaş gemileri, helikopterler ve dalgıç ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bulunan ceset parçaları kimlik tespiti için hastaneye götürüldü.

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