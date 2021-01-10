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Endonezya’da düşen yolcu uçağındaki yolcuların ceset parçaları çıkarılıyor

10.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Endonezya’da düşen yolcu uçağındaki yolcuların ceset parçaları ve eşyaları bulundu.

Endonezya’da düşen yolcu uçağındaki yolcuların ceset parçaları ve eşyaları bulundu. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da dün denize düşen yolcu uçağının enkazının bulunduğu noktada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Savaş gemileri, helikopterler ve dalgıç ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ceset parçaları bulundu.
Jakarta polis sözcüsü Yusri Yunus yaptığı açıklamada, "Birkaç ceset parçası bulundu. Ceset parçaları kimliklerin tespit edilmesi için hastaneye götürüldü. Bulunan ceset parçalarının tek bir kişiye ait olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Yolculara ait olduğunu düşündüğümüz eşyalar da bulundu" dedi.
Endonezya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bir savaş gemisi, düşen uçak Sriwijaya SJ182’den gelen bir sinyal tespit etti. Dalgıç ekibi, su yüzeyinin yaklaşık 23 metre derinliğinde uçağın parçalarını buldu” ifadesi kullanıldı. Yerel kaynaklara göre enkazdan uçağın parçaları ve pembe bir çocuk pantolonu ile can yelekleri çıkarıldı.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da dün havalandıktan sonra radardan çıkan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı denize düşmüştü. Uçakta 10’u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebatın bulunduğu açıklanmıştı.

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