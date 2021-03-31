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Endonezya’da düşen yolcu uçağının kokpit ses kayıt cihazı 3 ay sonra bulundu

31.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da 9 Ocak’ta düşen yolcu uçağının kokpit ses kayıt cihazı (CVR) bulundu.Endonezya’nın başkenti Jakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’ndan 9 Ocak tarihinde havalanan S JY182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra denize düşmüştü.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da 9 Ocak’ta düşen yolcu uçağının kokpit ses kayıt cihazı (CVR) bulundu.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’ndan 9 Ocak tarihinde havalanan S JY182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra denize düşmüştü. Olayın ardından uçağın parçalarının bulunduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürerken 12 Ocak’ta uçağın kara kutusunun bir parçası bulunmuştu. Olayın üzerinden geçen 3 ayın ardından uçağın kokpit ses kayıt cihazı (CVR) bulundu.
Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, “Bulunan kara kutunun parçası olan CVR’in veri inceleme sonuçları yakından duyurulacak" dedi.
Uçakta 50 yolcu ve 12 mürettebat dahil olmak toplam 62 kişi bulunuyordu. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, tüm yolcu ve mürettebatın kazada hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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