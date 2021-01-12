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Endonezya’da düşen yolcu uçağının su altındaki enkazının yeni görüntüleri

12.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Endonezya’da denize düşen yolcu uçağının su altındaki enkazının yeni görüntüleri yayınlandı.

Endonezya’da denize düşen yolcu uçağının su altındaki enkazının yeni görüntüleri yayınlandı. Sudan bir yolcuya ait kıyafetler çıkarıldı.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da geçtiğimiz Cumartesi günü denize düşen Sriwijaya Havayolları’na ait SJ 182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağın parçalarının bulunduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), su altındaki çalışmalarına yönelik yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde uçaktan kalan parçalar yer alırken, BASARNAS Sözcüsü Yusuf Latif yaptığı açıklamada, "Bugün kurbanları bulmaya odaklanıyoruz" dedi.
Su altından çıkarılan parçalar ve kalıntılar, incelenmek üzere Tanjung Priok Limanı’ndaki kriz merkezine getirildi. Bir yolcuya ait kıyafetlerin de sualtından çıkarıldığı aktarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, "Aşağıda oldukça fazla parça var ve biz yalnızca birkaç parçayı çıkarabildik. Umarım, daha fazla bulunabilir" dedi.
Deniz tabanını taramaya yardımcı olmak için bölgede uzaktan çalıştırılan bir su altı aracı konuşlandırılırken, deniz dibi tarama gemileri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan uçakta 10’u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebatın bulunduğu açıklanmıştı.

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