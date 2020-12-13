Endonezya'da El Kaide Bağlantılı Üst Düzey Bir Terörist Yakalandı

Endonezyalı yetkililer, El Kaide bağlantılı İslam Cemaati örgütünün üst düzey bir yöneticisinin yakalandığını açıkladı. Örgüt, güneydoğu Asya ülkelerinde terör saldırıları düzenlemesiyle biliniyor.

Endonezya Ulusal Polis Sözcüsü Ahmed Ramadhan yaptığı açıklamada, terörle mücadele biriminin Zülkarneyn kod adıyla bilinen Aris Sumarsono isimli örgüt yöneticisini yakaladığını açıkladı. Sumarsono, polisi Sumatra’da bir eve düzenlediği bir operasyonla yakalandı.

Operasyon sırasında herhangi bir direnişle karşılaşılmadığı belirtildi. Sumarsono, 2002 yılında Bali Adası’nda düzenlenen ve 200’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı ve 2003 yılında Jakarta’da 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Marriott oteline düzenlenen saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Örgüt yöneticisinin kaldığı yerin daha önce yakalanan bazı teröristlerin sorugulanması sonucu öğrenildiği açıklandı.

Zülkarneyn takma adını taşıyan terrorist 2005 yılından beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de yaptırım listesinde yer alıyor.

Teröristin aslen biyolojist olduğu ve Afganistan’da terör eğitimi alan ilk Endonezyalı militanlardan biri olduğu ifade ediliyor.

