Endonezya'da elini kaybeden çocuk deprem şokunu atlatamadı

PALU (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya’da 28 Eylül'de 7,5 büyüklüğündeki depremde yıkılan caminin enkazı altında kalan ve sol elini kaybeden 8 yaşındaki Rendi hala deprem travması yaşıyor.

Sulawesi’ya bağlı Sigi bölgesinde 8 yaşındaki Rendi Renaldi, caminin enkazında sol elini ve sağ elinde bir parmağını kaybeden Rendi, hastane bahçesindeki çadırda tedavi görüyor.

Rendi, deprem korkusu ile hala travma yaşarken, ailesi çocuğu rahatlatmaya çalışıyor.

Uzuvlarını kaybetse de çocuğunun hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan 34 yaşındaki baba Şerifuddin Saril, "Ben tarlada çalışırken deprem oldu ve hemen ailemin yanına koşmaya çalıştım. 14 yaşındaki Azhar, 11 yaşındaki Reza ve en küçük oğlum Rendi akşam namazı için camiye gitmişler. Depremde gittikleri cami yıkılmış ve 3 oğlum çöken tavan ve duvarların altında kalmış." dedi.

Büyük oğullarının depremden hafif yaralarla kurtulduğunu dile getiren Şerifuddin şunları söyledi:

"Rendi’nin sağ elininin bir parmağı ve sol eli çok kötü ezilmiş. Sigi’den Palu merkezindeki Undata Devlet Hastanesi’ne getirildik. Burada yapılan müdahalede ezilen parmak ve sol elini kesmek zorunda kaldılar. Hastane bahçesindeki çadırda kalıyoruz. Oğlum hala deprem travması yaşıyor, bina içerisine girmek istemiyor. Tüm ailemle birlikte biz de burada çocuğumun yatağının dibinde yaşıyoruz ve özellikle Rendi’nin psikolojik olarak çok etkilenmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."