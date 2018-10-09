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Endonezya'da elini kaybeden çocuk deprem şokunu atlatamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:48 | Son Güncelleme

Kardeşleriyle camiye giden 8 yaşındaki Rendi, yıkılan caminin altında sol elini kaybetti - Bölgede tıbbi ekipman ve ilaca ihtiyaç olduğu belirtiliyor

PALU (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya’da 28 Eylül'de 7,5 büyüklüğündeki depremde yıkılan caminin enkazı altında kalan ve sol elini kaybeden 8 yaşındaki Rendi hala deprem travması yaşıyor.

Sulawesi’ya bağlı Sigi bölgesinde 8 yaşındaki Rendi Renaldi, caminin enkazında sol elini ve sağ elinde bir parmağını kaybeden Rendi, hastane bahçesindeki çadırda tedavi görüyor.

Rendi, deprem korkusu ile hala travma yaşarken, ailesi çocuğu rahatlatmaya çalışıyor.

Uzuvlarını kaybetse de çocuğunun hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan 34 yaşındaki baba Şerifuddin Saril, "Ben tarlada çalışırken deprem oldu ve hemen ailemin yanına koşmaya çalıştım. 14 yaşındaki Azhar, 11 yaşındaki Reza ve en küçük oğlum Rendi akşam namazı için camiye gitmişler. Depremde gittikleri cami yıkılmış ve 3 oğlum çöken tavan ve duvarların altında kalmış." dedi.

Büyük oğullarının depremden hafif yaralarla kurtulduğunu dile getiren Şerifuddin şunları söyledi:

"Rendi’nin sağ elininin bir parmağı ve sol eli çok kötü ezilmiş. Sigi’den Palu merkezindeki Undata Devlet Hastanesi’ne getirildik. Burada yapılan müdahalede ezilen parmak ve sol elini kesmek zorunda kaldılar. Hastane bahçesindeki çadırda kalıyoruz. Oğlum hala deprem travması yaşıyor, bina içerisine girmek istemiyor. Tüm ailemle birlikte biz de burada çocuğumun yatağının dibinde yaşıyoruz ve özellikle Rendi’nin psikolojik olarak çok etkilenmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

- Depreme secdede yakalandılar

Çocuklarının, cami cemaatinin secde anında depreme yakalandığını ve kimsenin bir yere kaçamadığını anlattığını söyleyen Şerifuddin, "Depremde camide 10 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Allah’a çok şükür çocuğum uzuvlarını kaybetse de hayatta ve bundan dolayı mutluyum." dedi.

Depremin yaşandığı Sulawesi’de en fazla can kaybının yaşandığı Palu’da toplamda 6 hastane bulunurken, hastanelerin kapasitesi, ekipmanları ve doktorları deprem sonrası yaralılara müdahelede yeterli olamadı.

Cesetlerin, morgların yetersizliğiyle uzun bir süre dışarıda bekletildiği hastaneler, hijyen sorunu da yaşarken yaralıların bir kısmı bina içinde bir kısmı da hastanelerin bahçesine kurulan çadırlarda tedavi görüyor.

- "Tıbbi ekipman ve ilaca ihtiyaç var"

Undata Hastanesinde çalışan 34 yaşındaki doktor Mayalisa Abikusno, "Deprem ve ardından yaşanan tsunamide bölge hastaneleri yeterli olmadı. Depremin ardından yarım saat sonra yaralılar hastaneye gelmeye başladı. O gece 2 nöbetçi doktor ve 6 hemşire acilde görevliydik. Yaralıların bazılarına içerde bazılarına acil durum binasında müdahale etmeye başladık." dedi.

Depremin ardından bir hafta geçmesine rağmen bölgeye gelen tıbbi ekipman ve malzemelerin hala yetersiz olduğunu belirten Mayalisa, gönüllülerle birlikte doktor ihtiyaçlarının şu an için gerekenden fazla olduğunu ancak çok daha fazla tıbbi ekipman ve ilaca ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Deprem travması yaşayan yaralıların, hastane içinde kalmak istemediğini söyleyen Mayalisa, "Bazı zorunlu müdahaleler için içeri sokmak istediğimizde yaralılar, içeri girmemek için yalvarıyor. Biz de mecburen dışarıda kurulan çadırlarda tutmak zorunda kalıyoruz. Durumu çok ağır olanlar mecburen içeride tutulmak zorunda.’’ dedi.

Endonezya'daki deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı 1648'e yükselirken yaklaşık 2 bin 500 yaralı bulunuyor.

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