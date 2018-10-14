HABER

Endonezya’da Filistin için Dayanışma Haftası etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

Endonezya’da Filistin için Dayanışma Haftası etkinliği

CAKARTA (AA) - Endonezya’da, Filistin’in mücadelesine destek amaçlı düzenlenen Dayanışma Haftası 17 Ekim'e kadar devam edecek.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin’in mücadelesine sonsuz desteğinin bir göstergesi olarak Bakanlığın organizasyonuyla Filistin için Dayanışma Haftası programının gerçekleştirildiğini belirtti.

Marsudi, etkinliğin, Filistin halkının mücadelesinde, Endonezya halkının anlayış ve endişesini artırmanın yanı sıra Filistin’in bağımsızlık çabalarında ülkesinin devam eden desteğinin taahhüdü olduğunu ifade ederek, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin ziyareti kapsamında, Bandung kentinde düzenlenen yürüyüşe katıldığını anımsattı.

Marsudi, Filistinli mevkidaşıyla başkent Cakarta’daki "İnsanlık ve Barış için Yürüyüşü"ne de iştirak etti.

Hafta çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları farklı bölgelerde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanı Maliki’nin, yarın Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesi bekleniyor.

PARTNERSadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...Sadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...
Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua (2)Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua (2)
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dayanışma haftası Dışişleri Baknanı Retno Marsudi Endonezya Filistin Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.