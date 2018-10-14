Endonezya’da Filistin için Dayanışma Haftası etkinliği

CAKARTA (AA) - Endonezya’da, Filistin’in mücadelesine destek amaçlı düzenlenen Dayanışma Haftası 17 Ekim'e kadar devam edecek.
Dışişleri Bakanı Retno Marsudi yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin’in mücadelesine sonsuz desteğinin bir göstergesi olarak Bakanlığın organizasyonuyla Filistin için Dayanışma Haftası programının gerçekleştirildiğini belirtti.
Marsudi, etkinliğin, Filistin halkının mücadelesinde, Endonezya halkının anlayış ve endişesini artırmanın yanı sıra Filistin’in bağımsızlık çabalarında ülkesinin devam eden desteğinin taahhüdü olduğunu ifade ederek, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin ziyareti kapsamında, Bandung kentinde düzenlenen yürüyüşe katıldığını anımsattı.
Marsudi, Filistinli mevkidaşıyla başkent Cakarta’daki "İnsanlık ve Barış için Yürüyüşü"ne de iştirak etti.
Hafta çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları farklı bölgelerde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanı Maliki’nin, yarın Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesi bekleniyor.
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