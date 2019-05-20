Endonezya'da Fransa vatandaşına idam cezası

CAKARTA (AA) - Endonezya’da uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan Fransa vatandaşına idam cezası verildi.
Jakarta Post gazetesinin haberine göre, geçen yıl eylül ayında Lombok Adası’ndaki havalimanında yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddelerle yakalanan 35 yaşındaki Fransız uyruklu Felix Dorfin, idam cezasına çarptırıldı.
Valizinde uyuşturucu ele geçirilen Dorfin’in, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili 113. maddeyi ihlalden suçlu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, ocak ayında gözaltı merkezinden kaçan Dorfin, yaklaşık iki hafta sonra yakalanmıştı.
Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor. Ülkede üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.
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