Endonezya’da göstericiler binaları ateşe verdi

Endonezya’nın Batı Papua eyaletinin başkenti Jayapura’da göstericiler binaları ateşe verdi. Otomobillere ateş açan göstericiler, dükkan ve ofislere de taş attı.

Endonezya devlet medyasından yapılan açıklamaya göre, Batı Papua eyaletinin başkenti Jayapura’da göstericiler dün gerçekleştirdikleri protestolarda binaları ateşe verip, devletin enerji firmasını bazı ilçelerde elektrikleri kesmeye zorladı. Açıklamada, polisin otomobillere ateş açan, dükkan ve ofislere taş atan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. Protestocular ayrıca bir yerel parlamento ofisini de yaktılar. Polis sözcüsü Dedi Prasetyo, “Birçok kamu tesisi ve mülk göstericiler yüzünden zarar gördü” dedi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, dün akşam yaptığı açıklamada halktan sakin olmalarını isteyerek, anarşist ve ırkçı eylemlere karşı katı tedbirler alma talimatı verdiğini söyledi. Widodo, Papua’yı geliştirmeye de söz verdi.

Etnik ayrımcılığa karşı protestolar

Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde öğrenciler ve etnik ayrımcılığa karşı ayaklanan mahkumlar geçtiğimiz haftalarda protestolara başlamıştı. Surabaya kentinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen bağımsızlık günü kutlamalarında Endonezya bayrağına saygısızlık ettiği ve kutlamalara katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı. Batı Papua’nın başkenti Manokwari’de ırkçı saldırıya uğradığı belirtilen binlerce kişi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmiş, gösterilerde meclis binası, araç ve iş yerleri ateşe verilmişti. Göstericiler sırasında Sorong şehrinde yaklaşık 500 mahkumun bulunduğu bir cezaevi de ateşe verilmiş, en az 258 mahkum firar etmişti.