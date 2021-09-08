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Endonezya'da Hapishane Yangınında 41 Ölü

08.09.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da bir hapishanede çıkan yangında en az 41 mahkum hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı yangının çıktığı hapishanede kapasitenin çok üzerinde kişinin kaldığı ifade ediliyor

Endonezya'da Hapishane Yangınında 41 Ölü

Endonezya’da bir hapishanede çıkan yangında en az 41 mahkum hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı yangının çıktığı hapishanede kapasitenin çok üzerinde kişinin kaldığı ifade ediliyor.

Hapishanede çıkan yangının bir elektrik kontağından kaynaklandığı ifade ediliyor. Yangının Tangerang Hapishanesi’nde yerel saatle gece saat 1:45 dolaylarında başladığı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly, yangının çıktığı hapishaneyi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini araştırdıklarını ve benzer olayın tekrarlanmaması için önlemler alınacağını söyledi.

Yangında ölenlerden arasında yer alan kişilerden birinin Güney Afrikalı birinin de Portekiz vatandaşı olduğu açıklandı. Yangın sırasında hücrelerin kapalı olduğu ve bazı bölümlerin kilitlerinin açılamadığı ve mahkumların içeride kaldıkları belirtildi.

Yetkililer yangının çıktığı uyuşturucu suçlarından hüküm giyenlerin kaldığı blokta 38 kişilik kapasite olmasına karşın 122 mahkumun tutulduğunu açıkladı. Ölenlerin tamamının tutuklu mahkumlar oldukları belirtildi.

Bazı mahkumların kimlikleri tespit edilemeyecek şekilde yanarak can verdikleri belirtiliyor. Yangında en az 73 kişinin de yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

Hapishanenin 1972 yılında inşa edildiği o tarihten bu yana da elektrik sisteminin yenilenmediği ve eski sistemin yangına neden olduğu belirtiliyor.

Endonezya’da genel olarak hapishanelerde kapasitenin çok üzerinde mahkum kaldığı biliniyor. Yangın çıkan hapishanenin de 600 kişilik kapasitesine rağmen 2 bin 79 mahkum barındırdığı açıklandı. Hapishanedeki kalabalık mahkuma rağmen sadece 5 görevlinin bulunması acil durumlarda olaylara müdahaleleri de imkansız kılıyor.

Bu nedenle birçok hücrenin açılıp mahkumların kurtarılamadığına dikkat çekiliyor.

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