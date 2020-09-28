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Endonezya’da heyelan: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Borneo Adası’ndaki Kuzey Kalimantan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.Endonezya’nın Borneo Adası’nda yer alan Kuzey Kalimantan eyaletini şiddetli yağışlar vurdu.

Endonezya’nın Borneo Adası’ndaki Kuzey Kalimantan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya’nın Borneo Adası’nda yer alan Kuzey Kalimantan eyaletini şiddetli yağışlar vurdu. Tarakan kentinin farklı noktalarında şiddetli yağışların ardından toprak kaymaları meydana gelirken, çok sayıda evde büyük hasar oluştu. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, toprak kaymaları nedeniyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. Toprak kaymalarının yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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