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Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:52 | Son Güncelleme

Başkent Cakarta ve Kendari kentinde yolsuzluk ve ceza kanununda yapılan değişikliklere karşı düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya’da yolsuzlukla mücadele ve ceza kanununda yapılan değişikliklerin iptal edilmesi amacıyla düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kompas gazetesinin haberine göre, Sulawesi eyaletine bağlı Kendari kentinde yüzlerce öğrenci, yolsuzlukla mücadele kanunda yapılan değişikler ile ceza kanununda yapılması öngörülen değişikliklerin iptal edilmesi için gösteri düzenledi.

Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada göğsünden yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Cakarta’da ise polisin biber gazı ile müdahale ettiği gösteride, solunum yolu rahatsızlığı olan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, 200'ün üzerinde göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Endonezya Parlamentosu, geçen hafta yolsuzlukla mücadele kanununu onaylamıştı. Ceza kanununda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması ise tepkiler üzerine askıya alındı.

Göstericiler, yolsuzlukla mücadele kanununda yapılan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nu (KPK) zayıflattığını ve bunun yolsuzluğu artıracağını ileri sürüyor.

Göstericiler ayrıca, evlilik dışı ve eş cinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılması ve devlet başkanına hakaret gibi davranışların suç kapsamına alınmasını öngören ceza kanununda yapılacak değişikliklere karşı çıkıyor.

Eylemlerine devam eden göstericiler, değişikliklerin iptal edilmesini talep ediyor.

Hükümet ise gösterileri, "iktidarı yasa dışı yollardan devirmek isteyenlerin çabası" olarak nitelendiriyor.

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