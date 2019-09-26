Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler

CAKARTA (AA) - Endonezya’da yolsuzlukla mücadele ve ceza kanununda yapılan değişikliklerin iptal edilmesi amacıyla düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kompas gazetesinin haberine göre, Sulawesi eyaletine bağlı Kendari kentinde yüzlerce öğrenci, yolsuzlukla mücadele kanunda yapılan değişikler ile ceza kanununda yapılması öngörülen değişikliklerin iptal edilmesi için gösteri düzenledi.

Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada göğsünden yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Cakarta’da ise polisin biber gazı ile müdahale ettiği gösteride, solunum yolu rahatsızlığı olan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, 200'ün üzerinde göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Endonezya Parlamentosu, geçen hafta yolsuzlukla mücadele kanununu onaylamıştı. Ceza kanununda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması ise tepkiler üzerine askıya alındı.

Göstericiler, yolsuzlukla mücadele kanununda yapılan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nu (KPK) zayıflattığını ve bunun yolsuzluğu artıracağını ileri sürüyor.