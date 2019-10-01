Endonezya’da Hükümet Karşıtı Protestolar Büyüyor

Endonezya’da on binlerce kişi Cumhurbaşkanı Joko Widodo’yu yolsuzlukla mücadeleyi zayıflattığı ve bireysel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle protesto ediyor. Büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan gösterilerin, Widodo hükümetini yeni politikalarını hayata geçirme konusunda zora koşacağı belirtiliyor.

Geçen haftadan bu yana giderek büyüyen ve ülke geneline yayılan protestolarda göstericiler öncelikli olarak Widodo’nun yolsuzlukla mücadele biriminin yetkisini azaltma ve ceza hukukunda bireysel özgürlükleri kısıtlayıcı kurallar getirme kararına karşı çıkıyor. Evlilik dışı cinsel ilişkiye yasak getirilmesine yönelik yasa tasarısı da göstericilerin büyük tepki gösterdiği yeni politika planları arasında yer alıyor.

20 Ekim itibariyle görevinin ikinci dönemi resmi olarak başlayacak olan Widodo ayrıca, ABD-Çin ticaret savaşından ciddi oranda etkilenen ülke ekonomisini iyileştirme amacıyla işçi haklarına kısıtlamalar getirip, dış sermayenin ülkeye girişini kolaylaştıracak yasalar koymayı planlıyor. Ancak ülkede son dönemlerin en büyük çaplı protestosu olarak nitelendirilen gösteriler nedeniyle Widodo’nun geri adım atmak zorunda kalacağı yorumları yapılıyor. Zira, evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayacak yasa tasarısının oylaması ertelenmiş durumda.