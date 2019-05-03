Endonezya'da iki seçimin aynı gün yapılmasının bilançosu ağırlaşıyor

CAKARTA (AA) - Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi ve sonrasında uzun süren çalışma saatleri nedeniyle yorgunluğa bağlı rahatsızlıklardan ölenlerin sayısı 500'ü geçti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, seçim günü ve sonrasında, şu ana kadar Endonezya Seçim Komisyonuna bağlı 412 sandık görevlisi, Seçim Denetleme Kurumundan 92 görevli ve aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu toplamda 500'den fazla kişi aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin de hastanede tedavi gördüğü ve özellikle sandık görevlilerinde can kaybının yüksek olduğu aktarıldı.

Seçimin işleyişi ve güvenliğinden sorumlu her birimin, ölenlerin ailelerine farklı miktarlarda tazminat ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Aşırı iş yükü ve uzun süren çalışma saatinin yol açtığı yorgunluktan kaynaklı tükenme, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi rahatsızlardan ölenlerin çoğunun 40 yaşın üstünde olduğu bildirildi.

Hafta başında 367 kişinin öldüğü bildirilmişti.