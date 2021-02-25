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Endonezya’da kaçak altın madeninde heyelan: 5 ölü

25.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Endonezya’nın Orta Sulawesi eyaletindeki bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 70 kişinin kayıp olduğu bildirildi.Endonezya’nın Orta Sulawesi eyaletine bağlı Parigi Mountong bölgesinde bulunan kaçak bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Endonezya’nın Orta Sulawesi eyaletindeki bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 70 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Endonezya’nın Orta Sulawesi eyaletine bağlı Parigi Mountong bölgesinde bulunan kaçak bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Bölge Afet Yönetim Kurumu Başkanı Datu Pamusu Tombolotutu olay yerinde yaptığı açıklamada, "5 kişinin cansız bedenine ulaştık. Aile üyelerinden kayıp şahıslarla ilgili raporlar aldık. Toplam 70 kayıp var. Birçoğu yeraltında olabilir" bilgisini paylaştı. Tombolotutu, madende arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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