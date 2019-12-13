HABER

Endonezya'da kaplanın saldırdığı çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

Endonezya'da kaplanın saldırdığı çiftçi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanının saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti.

Republika gazetesinin haberine göre, Güney Sumatra eyaletine bağlı Lahat bölgesinde kahve yetiştiren 52 yaşında Mustadi, Sumatra kaplanının saldırısına uğradı.

Bölge yetkilileri, ağır yaralanan çiftçinin yaşamını yitirdiğini, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, bu olay ile birlikte geçen aydan bu yana eyalette üçüncü kaplan saldırısının yaşandığını bildirdi.

Eyalette geçen ay ve bu ay başında kaplan saldırılarında, 2 çiftçi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de ağır yaralanmıştı.

Uluslararası Doğa Koruma Vakfı tarafından nesli tehdit altında görülen Sumatra kaplanı sayısının 400'den az olduğu belirtiliyor.

Endonezya'nın batısındaki Sumatra bölgesinde bulunan kaplanların neslinin, doğal yaşam alanları giderek tahrip edildiği ve yaşam alanları daraldığı için tükenebileceği uyarısı yapılıyor.

PARTNERSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştıSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştı
Lösemili ve engelli çocuklar yararına ‘Yılbaşı Alışveriş Şenliği’Lösemili ve engelli çocuklar yararına ‘Yılbaşı Alışveriş Şenliği’
Minik öğrenciler sağlık testinden geçtiMinik öğrenciler sağlık testinden geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
can kaybı Endonezya Güney Sumatra eyaleti kaplan saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

ABD Büyükelçiliği önünde 'Ermeni karar' protestosu

ABD Büyükelçiliği önünde 'Ermeni karar' protestosu

Tevfik Göksu'dan falaş bütçe açıklaması: Hayal kırıklığı var, halk yok

Tevfik Göksu'dan falaş açıklama: Hayal kırıklığı...

Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına peş peşe tepkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.