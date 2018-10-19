Endonezya'da Kaşıkçı protestosu

CAKARTA (AA) - Endonezya'da gazeteciler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasını protesto etti.

Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) tarafından Kaşıkçı'nın kaybolmasına tepki amacıyla Suudi Arabistan'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye birçok medya kuruluşundan gazeteci katıldı.

"Suudi Arabistan Kaşıkçı nerede", "Cemal için Adalet" ve "Diplomatlar vatandaşlarını öldürmek yerine korumalı" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, "Kaşıkçı nerede", "Cemal Kaşıkçıyız" sloganları attı.

Gösteriye katılan Sarah Sayekti, gazeteciler olarak Kaşıkçı'nın kaybolmasına tepki göstermek istediklerini, Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin hala bir açıklama gelmediğini söyledi.

Sayekti ayrıca, Endonezya hükümetinin Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'ya ilişkin baskı yapmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Polisin yoğun güvenlik aldığı gösteride, bazı elçilik yetkililerinin güvenlik görevlilerini yönlendirmesi dikkati çekti.

- Kaşıkçı'nın kayboluşu

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

