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Endonezya’da kaybolan denizaltındaki 53 kişi hayatını kaybetti

25.04.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Bali adası açıklarında Çarşamba günü tatbikat sırasında kaybolan denizaltının battığı ve içindeki 53 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezya’da kaybolan denizaltındaki 53 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Bali adası açıklarında 21 Nisan Çarşamba günü kaybolan denizaltının battığı ve içindeki 53 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, pazar günü yaptığı açıklamada, "Ordu ve Deniz Kuvvetleri, KRI Nanggala 402 isimli denizaltının durumunu 'irtibat koptu'dan 'batırıldı' veya 'battı' olarak değiştirdi" dedi. Widodo, Alman yapımı denizaltının içinde bulunan 53 kişinin yakınlarına da başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Endonezya Deniz Kuvvetleri cumartesi günü yaptığı açıklamada, denizaltının içinden de dahil olmak üzere çok sayıda parça bulunduğunu duyurdu. Bulunanlar arasında torpido sistemine ait bir parça, denizaltının periskopunu yağlamak için kullanılan bir şişe yağ ve bir de seccadenin olduğu aktarıldı.

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, patlama ihtimali üzerinde durmadıklarını ifade ederek eldeki bulguların, 800 metreden daha derinde bulunan denizaltının buradaki su basıncına dayanamayarak parçalandığına işaret ettiğini söyledi. Denizaltının bu kadar derinde faaliyet yürütmesi için tasarlanmadığı belirtiliyor. Yetkililer ayrıca denizaltının, geminin yeniden deniz seviyesine çıkmasına engelleyecek bir elektrik kesintisi yaşamış olabileceğine de dikkat çekiyor.

Ne olmuştu?

Endonezya donanmasına ait beş denizaltından biri olan KRI Nanggala 402 isimli denizaltı, geçen çarşamba sabahı Bali Adası açıklarında canlı torpido tatbikatı yaparken kaybolmuştu. Dalmak için merkezden onay alan mürettebattan kısa bir süre sonra haber alınamamış ve denizaltının durumu "irtibat koptu" olarak kaydedilmişti. Malezya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hindistan ve Avusturalya gibi ülkelerin de yardım ettiği arama kurtarma çalışmaları pazar günü yerini, denizaltının yerinin tespit edilmesi ve mürettebatın bulunması çalışmalarına bıraktı.

1977'de Alman Howaldtswerke-Deutsche Werft isimli gemi inşa şirketi tarafından inşa edilen denizaltı, 1981 yılından bu yana Endonezya donanmasında yer alıyordu. Denizaltı, Güney Kore'deki bir tersanede 2012 senesinde tümüyle elden geçirilerek yenilenmişti.

AFP,rtr / DÇÜ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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