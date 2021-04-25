Endonezya’da kaybolan denizaltındaki 53 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Bali adası açıklarında 21 Nisan Çarşamba günü kaybolan denizaltının battığı ve içindeki 53 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, pazar günü yaptığı açıklamada, "Ordu ve Deniz Kuvvetleri, KRI Nanggala 402 isimli denizaltının durumunu 'irtibat koptu'dan 'batırıldı' veya 'battı' olarak değiştirdi" dedi. Widodo, Alman yapımı denizaltının içinde bulunan 53 kişinin yakınlarına da başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Endonezya Deniz Kuvvetleri cumartesi günü yaptığı açıklamada, denizaltının içinden de dahil olmak üzere çok sayıda parça bulunduğunu duyurdu. Bulunanlar arasında torpido sistemine ait bir parça, denizaltının periskopunu yağlamak için kullanılan bir şişe yağ ve bir de seccadenin olduğu aktarıldı.

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, patlama ihtimali üzerinde durmadıklarını ifade ederek eldeki bulguların, 800 metreden daha derinde bulunan denizaltının buradaki su basıncına dayanamayarak parçalandığına işaret ettiğini söyledi. Denizaltının bu kadar derinde faaliyet yürütmesi için tasarlanmadığı belirtiliyor. Yetkililer ayrıca denizaltının, geminin yeniden deniz seviyesine çıkmasına engelleyecek bir elektrik kesintisi yaşamış olabileceğine de dikkat çekiyor.