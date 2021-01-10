Endonezya’da kaybolan uçağın yeri tespit edildi

Kaza mahalinde ceset parçaları ve uçak kalıntıları bulunduğu belirtiliyor.Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan ve kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Endonezya medyası, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri’ne (TNI) bağlı birliklerin, uçağın düştüğü bölgenin koordinatlarını belirlediğini duyurdu. Dalgıçların 23 metre derinlikte uçağın parçalarına ulaştığı aktarılıyor.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Komutanı Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada uçağın bazı parçalarını bulduklarını belirtti. Hadi Tjahjanto uçağın kara kutularının sinyallerinin alındığını ve bunların yerini tespit ettiklerini bildirdi.

Yetkililer, cumartesi günü kalktıktan dakikalar sonra okyanusa düşen Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kaza yerinde ceset parçaları bulunduğunu belirtiyor. Söz konusu uçakta yedisi çocuk, üçü bebek 62 kişi bulunuyordu.

Cakarta'dan kalkan Sriwijaya Air'e ait 182 uçuş numaralı uçak, Pontianak şehrine gidiyordu. Uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu ve kokpitle bağlantının kalkışından dört dakika sonra kesildiği açıklanmıştı. Uçağın düşüş nedenine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya’da en son 2018 yılında Lion Air'e ait bir yolcu uçağı düşmüş, uçakta bulunan 189 kişi yaşamını yitirmişti. Hava Güvenliği Ağı'na göre son 10 yılda hiçbir ülkede, uçak kazalarında Endonezya'da olduğu kadar can kaybı yaşanmadı.

dps, Reuters,DHA,AFP /SSB,ET

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