HABER

Endonezya’da kelime-i tevhit yazılı flamanın yakılması protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

Endonezya’da kelime-i tevhit yazılı flamanın yakılması protesto edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da, kelime-i tevhit yazılı flamanın yakılmasına tepki olarak ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Batı Cava’nın Garut bölgesinde, hafta başında "Hari Santri" (Müslüman öğrenciler) Günü etkinliğinde, 3 kişinin kelime-i tevhit yazılı flamayı yakmasının ardından, bugün cuma namazı sonrası başkent Cakarta ile Lombok, Makassar ve Medan gibi bazı kentlerde gösteriler yapıldı.

Cakarta’da, İstiklal Camisi'nde cuma namazı sonrası gerçekleştirilen gösteriye bin kişi katıldı. Katılımcılar, Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanlığına yürüyerek kelime-i tevhit yazılı flamayı yakanlar aleyhinde sloganlar attı.

Bakanlık yetkililer ile görüşen göstericiler, olaya karışanlar hakkında İslam’a hakaretten soruşturma başlatılmasını talep etti.

Öte yandan, yerel basında olaya karışanlardan birinin, kargaşaya neden olduğu için Müslümanlardan özür dilediği, kelime-i tevhit yazılı flamayı, hükümetin yasakladığı Hizb-ut Tahrir Endonezya'ya (HTI) ait olduğunu düşündüğü için yaktığını ifade ettiği açıklanmıştı.

Ülke bütünlüğü ve birliğini zedeleyen faaliyetlerde bulunmaktan geçen yıl yasaklanan Hizb-ut Tahrir Endonezya (HTI) eski sözcüsü İsmail Yusanto da yaptığı açıklamada, ‘’İnsanlar, HTI'ye ait bir flamanın yakıldığını söylüyor. Bize ait bir flama yok. Bu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in flaması.’’ diye konuştu.

Garut’ta 22 Ekim’de yaşanan olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi, dün serbest bırakılırken, flamayı alana getiren kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

PARTNERUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildiUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildi
Ünlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandıÜnlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandı
Manisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis olduManisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayrak yakma Endonezya gösteri Tevhid

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.