Endonezya’da kelime-i tevhit yazılı flamanın yakılması protesto edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da, kelime-i tevhit yazılı flamanın yakılmasına tepki olarak ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Batı Cava’nın Garut bölgesinde, hafta başında "Hari Santri" (Müslüman öğrenciler) Günü etkinliğinde, 3 kişinin kelime-i tevhit yazılı flamayı yakmasının ardından, bugün cuma namazı sonrası başkent Cakarta ile Lombok, Makassar ve Medan gibi bazı kentlerde gösteriler yapıldı.

Cakarta’da, İstiklal Camisi'nde cuma namazı sonrası gerçekleştirilen gösteriye bin kişi katıldı. Katılımcılar, Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanlığına yürüyerek kelime-i tevhit yazılı flamayı yakanlar aleyhinde sloganlar attı.

Bakanlık yetkililer ile görüşen göstericiler, olaya karışanlar hakkında İslam’a hakaretten soruşturma başlatılmasını talep etti.

Öte yandan, yerel basında olaya karışanlardan birinin, kargaşaya neden olduğu için Müslümanlardan özür dilediği, kelime-i tevhit yazılı flamayı, hükümetin yasakladığı Hizb-ut Tahrir Endonezya'ya (HTI) ait olduğunu düşündüğü için yaktığını ifade ettiği açıklanmıştı.