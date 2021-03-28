Endonezya'da kiliseye intihar saldırısı

Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.Dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olan Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'da yerel saatle 10.30'da Pazar ayini sırasında Gereja Katolik Kilisesi'ne yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Makassar polisi tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Kilise yakınlarında vücut parçaları bulunduğu, bunların saldırganlara ait olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Polis açıklamasında saldırıyı düzenleyen iki kişinin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi. Polis saldırganların yasaklanan terör örgütü İslam Cemaati'nin yerel ağına bağlı olup olmadıklarının araştırıldığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Patlamanın etkisiyle kilisede hasar meydana geldi. Kilisenin tamamen boşaltıldığı ve olay yerinin güvenlik çemberine alındığı bildirildi.

Kilisenin rahibi Wilhelmus Tulak, Paskalya öncesi yaptıkları ayin sırasında yğüksek bir patlama sesi duyduklarak “şoke” olduklarını belirtti. Rahip Tulak patlama sırasında kiliseye Pazar ayini için gelenlerin de olduğunu söyledi. Tulak güvenlik görevlilerinin kiliseye iki motorsikletliden şüphelendiğini ve kiliseye girmesini engellediğini ve motorsikletlilerden birinin patlayıcısını infilak ettirerek güvenlik görevlileri ve kiliseye gelenlerin yaralanmasına neden olduğunu anlattı.