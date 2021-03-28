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Endonezya'da kiliseye intihar saldırısı

28.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, Gereja Katolik Kilisesi önünde intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Endonezya'da kiliseye intihar saldırısı

Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.Dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olan Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'da yerel saatle 10.30'da Pazar ayini sırasında Gereja Katolik Kilisesi'ne yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Makassar polisi tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Kilise yakınlarında vücut parçaları bulunduğu, bunların saldırganlara ait olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Polis açıklamasında saldırıyı düzenleyen iki kişinin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi. Polis saldırganların yasaklanan terör örgütü İslam Cemaati'nin yerel ağına bağlı olup olmadıklarının araştırıldığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Patlamanın etkisiyle kilisede hasar meydana geldi. Kilisenin tamamen boşaltıldığı ve olay yerinin güvenlik çemberine alındığı bildirildi.

Kilisenin rahibi Wilhelmus Tulak, Paskalya öncesi yaptıkları ayin sırasında yğüksek bir patlama sesi duyduklarak “şoke” olduklarını belirtti. Rahip Tulak patlama sırasında kiliseye Pazar ayini için gelenlerin de olduğunu söyledi. Tulak güvenlik görevlilerinin kiliseye iki motorsikletliden şüphelendiğini ve kiliseye girmesini engellediğini ve motorsikletlilerden birinin patlayıcısını infilak ettirerek güvenlik görevlileri ve kiliseye gelenlerin yaralanmasına neden olduğunu anlattı.

Ülke alarm seviyesinde

Saldırı Zülkarneyn olarak da bilinen İslam Cemaati lideri Aris Sumarsono‘nun Aralık ayında tutuklanmasının ardından ülkenin yüksek düzeyde alarm seviyesinde olduğu bir dönemde geldi. Son dönemde saldırı ihtimali nedeniyle yapılan operasyonlarda ülke genelinde 64 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Endonezya 2022 yılında Bali'de meydana gelen ve 202 kişinin ölmesine neden olan bombalı saldırılardan bu yana İslamcı militanlarla mücadele ediyor. Ülkede bir mahkeme İslam Cemaati örgütünü 2008 yılında yasaklama kararı almıştı. Ülkedeki son yıllardaki en büyük saldırı 2018 yılında yaşanmış ve polis bu saldırının IŞİD'in yerel ağı tarafından yapıldığını açıklamıştı.

AP, rtr / SSB, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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