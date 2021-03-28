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Endonezya’da Kiliseye İntihar Saldırısı

28.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Makassar kentinde iki saldırgan Katolik kilisesini hedef aldı. Saldırıda 20 kişi yaralandı

Endonezya’da Kiliseye İntihar Saldırısı

Endonezya’nın Makassar kentinde iki saldırgan Katolik kilisesini hedef aldı.

Saldırganlar kilisenin dışında üzerlerindeki bombaları patlattı. Olayda sadece saldırganlar öldü, 20 kişi de yaralandı.

Kilisedeki güvenlik görevlilerinin kiliseye girmek isteyen motosiklet üzerindeki iki kişiden şüphelendikleri, onları durdurmak için yanlarına doğru giderken saldırganların bombaları patlattıkları belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Joko Widodo saldırıyı kınadı ve bunun hiçbir dinle ilgisi olmadığını söyledi ve terörün herhangi bir çeşidine hoşgörü göstermeyeceklerini kaydetti.

Widodo, Endonezya’nın inananlara korkmadan ibadet edebilmeyi garanti altına aldığını kaydetti ve soğukkanlı olunması çağrısı yaptı.

Endonezya, Bali’de 202 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların ardından militanlarla mücadele ediyor.

Bununla birlikte ülkede yabancıları hedef alan saldırılar son dönemde polis ve anti-terör timlerine yönelmiş görünüyor.

Son dönemde ayrıca Irak ve Suriye’de IŞİD’in içinde yer alanların ülkeye dönmesi ya da ülke dışındaki saldırılardan esinlenenlerin Endonezya’da yeni saldırıların kaynağının olabileceği yorumları yapılıyor.

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