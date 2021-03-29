HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya'da kiliseye saldırı düzenlendi, en az 14 kişi yaralandı

Endonezya'da kiliseye saldırı düzenlendi, en az 14 kişi yaralandı

29.03.2021 05:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da Sulawesi adasındaki Makassar kilisesine Pazar ayini sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Ayine katılan en az 14 kişi yaralandı.

Endonezya'da kiliseye saldırı düzenlendi, en az 14 kişi yaralandı

Endonezya'nın Makassar şehrindeki bir Katolik kilisesinde, Paskalya tatilinin ilk Pazar günü yapılan ayine canlı bomba saldırısı düzenlendi. Polis, en az 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

İki şüphelinin kiliseye girmeye çalıştığını, bu sırada bir patlama olduğunu açıklayan polis, olay yerinde insan vücudu parçaları bulduklarını, olayın canlı bomba olduğu üzerinde duruyor.

Polis, ikinci saldırganın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha önce cihatçı grupların saldırı düzenlediği kilisede gerçekleşen bu son saldırıyı henüz üstlenen birr grup olmadı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, "Terör saldırısı" olarak tanımladığı saldırı sonrası "Herkesi, dini değerlere karşı olan terör ve radikalizmle savaşmaya çağırıyorum" açıklaması yaptı.

Dini İşler Bakanı Yaqut Cholil Qoumas da polise kutsal mekanların daha sert önlemlerle korunması çağrısında bulundu.

patlama yerel saatle sabah 10.30'da, Pazar ayini bitmek üzereyken gerçekleşti.

Ulusal Polis Sözcüsü Argo Yuwono, "Kilisenin ana kapısında patlama olduğu sırada içeri motosiklet üzerinde giren iki kişi vardı." açıklaması yaptı. Daha sonra ülkenin Güvenlik Bakanı Mahfud MD de saldırıyı "iki kişinin düzenlediği canlı bomba saldırısı" olarak tanımladı ve iki saldırganın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olay yerinde canlı bombaya ait olduğu belirtilen vücut parçaları bulundu

Kilisede görevli papaz Wilhemus Tulak, yerel kanal olan Metro Televizyonu'na yaptığı açıklamada kilisenin güvenlik görevlilerinin motosiklet üzerindeki saldırganlardan birini durdurmaya çalıştığını söyledi.

Yaralılar arasında güvenlik görevlilerinin de olduğu açıklandı.

İsa'nın Kutsal Kalbi Katedrali

Dünyanın en büyük Müslüman nüfuslu ülkesi olan Endonezya'da kiliseler daha önce de saldırıya uğradı.

2018'de de Surabaya'da kiliselere ve polis karakoluna yapılan eş zamanlı saldırılardan onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bugüne kadar en fazla can kaybı olan saldırı ise 2002'de, turistlerin çoğunlukla gittiği gece kulüplerinin olduğu bölgeye düzenlendi. Çoğu turist 202 kişi hayatını kaybetti.

İslami Cemaat (JI) isimli örgüt tarafından üstlenilen saldırının ardından polis militanlara yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Avrupa ülkesinde hükümet krizi büyüyor! İstifa ettiAvrupa ülkesinde hükümet krizi büyüyor! İstifa etti
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Endonezya'da petrol rafinerisinde büyük patlama

Petrol rafinerisinde büyük patlama

Slovakya'da hükümet krizi büyüyor! Başbakan Igor Matoviç istifa etti

Avrupa ülkesinde hükümet krizi büyüyor! İstifa etti

Afganistan’da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan’da bombalı saldırı!

İtalya'da helikopter faciası kamerada

Helikopter faciası! Saniye saniye kaydedildi

ABD'nin Nashville kentinde fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü

ABD'de sel ve fırtına: Çok sayıda ölü var

Hindistan'da uçuş sırasında bir yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı

Havada panik anları! Son anda engellendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.