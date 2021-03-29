Endonezya'da kiliseye saldırı düzenlendi, en az 14 kişi yaralandı

Endonezya'nın Makassar şehrindeki bir Katolik kilisesinde, Paskalya tatilinin ilk Pazar günü yapılan ayine canlı bomba saldırısı düzenlendi. Polis, en az 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

İki şüphelinin kiliseye girmeye çalıştığını, bu sırada bir patlama olduğunu açıklayan polis, olay yerinde insan vücudu parçaları bulduklarını, olayın canlı bomba olduğu üzerinde duruyor.

Polis, ikinci saldırganın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha önce cihatçı grupların saldırı düzenlediği kilisede gerçekleşen bu son saldırıyı henüz üstlenen birr grup olmadı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, "Terör saldırısı" olarak tanımladığı saldırı sonrası "Herkesi, dini değerlere karşı olan terör ve radikalizmle savaşmaya çağırıyorum" açıklaması yaptı.

Dini İşler Bakanı Yaqut Cholil Qoumas da polise kutsal mekanların daha sert önlemlerle korunması çağrısında bulundu.

patlama yerel saatle sabah 10.30'da, Pazar ayini bitmek üzereyken gerçekleşti.

Ulusal Polis Sözcüsü Argo Yuwono, "Kilisenin ana kapısında patlama olduğu sırada içeri motosiklet üzerinde giren iki kişi vardı." açıklaması yaptı. Daha sonra ülkenin Güvenlik Bakanı Mahfud MD de saldırıyı "iki kişinin düzenlediği canlı bomba saldırısı" olarak tanımladı ve iki saldırganın da hayatını kaybettiğini duyurdu.