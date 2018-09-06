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Endonezya'da kızamıkçık salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:31 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle bir okulda 49 öğrenci karantinaya alındı

Endonezya'da kızamıkçık (rubella) salgını nedeniyle 49 öğrenci karantinaya alındı.

Jakarta Post gazetesindeki habere göre, Kalimantan eyaletinin güneyindeki Banjarbaru kentinde bir okulda kızamıkçık virüsüne rastlanması nedeniyle 49 öğrenci karantinaya alındı.

Karantinaya alınan öğrencilerde yapılan kızamıkçık testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Kızamıkçık aşısı bulunmasına rağmen, Endonezya'da özellikle Müslüman aileler söz konusu aşının içerdiği maddeler nedeniyle haram olduğunu düşünerek kullanmayı tercih etmiyor.

Geçen hafta Endonezya Ulema Meclisi, aşının kullanılabileceği konusunda fetva vermişti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede rubella salgınına karşı geçen ay 15 yaş altı çocuklar için aşı kampanyası başlatılmış, bir ay süren kampanyada sadece çocukların yüzde 32'sinin aşı olduğu bildirilmişti.

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Endonezya Kalimantan Karantina Kızamıkçık rubella rubella salgını virüs

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