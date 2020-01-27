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Endonezya'da "koronavirüs" nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Endonezya'da "koronavirüs" nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısı

CAKARTA (AA) - Endonezya Kamu Denetçiliği Kurumu, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin geçici süreyle yasaklanması çağrısı yaptı.

Kamu Denetçisi (Ombudsman) La Ode Ida, yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılması tehlikesine karşı Çin'den gelen işçi ve turistlerin geçici süreyle Endonezya’ya girişlerinin yasaklaması konusunda hükümete çağrıda bulundu.

Ülkeye çoktan girmiş Çinlilerin kayıtlarının ise acilen tutulması gerektiğini belirten Ida, söz konusu ölümcül virüsün Çin'den ülkeye giriş yapanlara bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için virüs taramasının da artırılması talebinde bulundu.

Diğer Kamu Denetçisi Alvin Lie de ülkede işçi ya da öğrenci olarak bulunan Endonezyalılar için hükümetin koruma planı oluşturması gerektiğini vurguladı.

- Endonezya’da şu ana kadar virüs saptanmadı

Endonezya’da şu ana kadar koronavirüsün tespit edilmediğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 10’a yakın kişide de virüse rastlanmadığı bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah da Çin’in Vuhan kentindeki giriş-çıkış önlemleri nedeniyle bölgede mahsur kalan yaklaşık 93 Endonezyalı öğrencinin tahliyesinin şu an için muhtemel olmadığını söyledi.

Çin’de bulunan Endonezya vatandaşlarına henüz virüsün bulaşmadığı bilgisini edindiklerini dile getiren Faizasyah, öğrencilerin kentten çıkarılması yönünde de Çin hükümetinin önerilerini beklediklerini kaydetti.

Bu arada virüs salgını dolayısıyla havalimanı ve limanlar gibi sınır noktalarında termal tarayıcılarla önlemlerin artırıldığı Endonezya’da Vuhan seferi olan havayollarının uçuşları da iptal edilmişti.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

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Çinli Endonezya giriş yasağı koronavirüs

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