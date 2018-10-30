HABER

Endonezya'da kurbanları arama çalışmaları sürüyor

30.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Havalandıktan kısa süre sonra düşen Endonezya yolcu uçağını arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'da kurbanları arama çalışmaları sürüyor

189 kişi ve uçağın enkazı robot dalgıçlarla aranıyor.189 yolcu ve mürettebatıyla Endonezya açıklarında denize düşen Lion Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının enkaz arama çalışmaları devam ediyor. Uçağın tahmini düşüş mahallinde robot dalgıçlarla arama yapıldığı bildirildi. Endonezya haber ajansı Antara yeri tespit edilen uçak parçalarıyla, cesetlerin denizden çıkarıldığı bilgisini verdi.

Endonezya ulusal kurtarma kurumundan yapılan açıklamada şimdiye kadar ceset parçalarının da bulunduğu 10 çuval çıkarıldığı ancak uçağın düşüş yerinin henüz tam olarak belirlenemediği belirtildi.

Uçağın düştüğünün kesinleşmesinden hemen sonra resmi makamlarca kazada kurtulan olabileceğine ihtimal verilmediği duyurulmuştu. Havayolu şirketi uçak kazasına teknik arızanın yol açmış olabileceğini açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo havayolu şirketinin kazadan sorumlu olduğu iddialarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Devlet Başkanı önce uçağın enkazıyla kazazedelere ulaşmaya çalıştıklarını ve Lion Air şirketiyle ilgili olası önlemler hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Widodo uçağın düşüş nedeniyle ilgili spekülasyonlara da katılmayacağını ve konunun uçağın kara kutusu bulunup kayıtlar değerlendirildikten sonra ele alınabileceğini söyledi.

Uçak filoya yeni katılmıştı

Cakarta - Pangkal Pinang seferini yapmak üzere başkent havalimanından kalkan Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının tecrübeli Hintli pilotu kısa süre sonra yerel saatle 06.20'de kule ile irtibat kurarak arıza nedeniyle Cakarta'ya dönmek zorunda olduklarını bildirmişti.

Hava ulaştırma dairesinden yapılan açıklamada kalkıştan 13 dakika sonra uçak ile irtibatın kesildiği ve kalkış sırasında hava şartlarının uçuşa elverişli olduğu açıklandı.

Endonezya arama ve kurtarma kurumunun başkanı Muhammad Syaugi deniz yüzeyinde yapılan aramalarda canlıya rastlanmadığını ve uçak enkazının denizin 35 metre derinliğinde olduğunu söyledi. Uçak filoya Ağustos ayı ortalarında katılmış ve şimdiye kadar sadece 800 saat uçmuştu. Lion Air, bütün Asya ülkelerindeki gibi Endonezya'da da hızla gelişen düşük maliyetli havayolu şirketlerinin en büyüğü sayılıyor.

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKaradeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!
Amerika Petrol ve Doğalgazda En Büyük Üretici Haline GeliyorAmerika Petrol ve Doğalgazda En Büyük Üretici Haline Geliyor
Göçmen akını devam ediyor! ABD alarmda bekliyorGöçmen akını devam ediyor! ABD alarmda bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

İlginizi Çekebilir

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çizimlere dönüşen Tinder hikayeleri!

Çizimlere dönüşen Tinder hikayeleri!

Göçmen akını devam ediyor! ABD alarmda bekliyor

Göçmen akını devam ediyor! ABD alarmda bekliyor

Sapık İbrahim New York’u karıştırdı… Metroda kadınlara bakıp bakıp…

Sapık İbrahim New York’u karıştırdı… Metroda kadınlara bakıp bakıp…

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Eğer bir sonuç çıkmazsa...

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Eğer bir sonuç çıkmazsa...

Müslümanlar o kiliseyi satın aldı! Cami yapılacak!

Müslümanlar o kiliseyi satın aldı! Cami yapılacak!

Avrupa şokta! Merkel gidiyor! Peki yerine kim geliyor?

Avrupa şokta! Merkel gidiyor! Peki yerine kim geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.