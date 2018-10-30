Endonezya'da kurbanları arama çalışmaları sürüyor

189 kişi ve uçağın enkazı robot dalgıçlarla aranıyor.189 yolcu ve mürettebatıyla Endonezya açıklarında denize düşen Lion Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının enkaz arama çalışmaları devam ediyor. Uçağın tahmini düşüş mahallinde robot dalgıçlarla arama yapıldığı bildirildi. Endonezya haber ajansı Antara yeri tespit edilen uçak parçalarıyla, cesetlerin denizden çıkarıldığı bilgisini verdi.

Endonezya ulusal kurtarma kurumundan yapılan açıklamada şimdiye kadar ceset parçalarının da bulunduğu 10 çuval çıkarıldığı ancak uçağın düşüş yerinin henüz tam olarak belirlenemediği belirtildi.

Uçağın düştüğünün kesinleşmesinden hemen sonra resmi makamlarca kazada kurtulan olabileceğine ihtimal verilmediği duyurulmuştu. Havayolu şirketi uçak kazasına teknik arızanın yol açmış olabileceğini açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo havayolu şirketinin kazadan sorumlu olduğu iddialarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Devlet Başkanı önce uçağın enkazıyla kazazedelere ulaşmaya çalıştıklarını ve Lion Air şirketiyle ilgili olası önlemler hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.