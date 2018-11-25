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Endonezya'da kuru yük gemisi battı: 7 kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:56 | Son Güncelleme

Endonezya'da kuru yük gemisi battı: 7 kişi kayıp

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, kuru yük gemisinin batması sonucu 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Bali Adası açıklarında, 14 mürettabatı olan "Multi Prima" adlı kuru yük gemisi battı.

Kazanın yaşandığı sırada bölgeden geçen bir başka gemi tarafından 7 mürettabatın kurtarıldığı açıklanırken, diğer 7 mürettebatın ise kayıp olduğu belirtildi.

Geminin şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle battığı tahmin ediliyor.

Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

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