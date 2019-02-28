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Endonezya’da maden faciasında ölü sayısı 6’ya yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde kaçak bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda ölü sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde kaçak bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda ölü sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı. 19 kişinin kurtarıldığı belirtilirken enkaz altında kalan 40 kişi ise hala aranıyor.
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde iki gün önce yasa dışı olarak çalıştırılan altın madeninde meydana gelen çökme sonucu ölü sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 kişi kurtarılırken enkaz altında kalan 40 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Endonezya Afet Ajansı yetkilisi Abdul Muin Paputungan çalışmaların gece boyu sürdüğünü belirterek, "Zamana karşı yarışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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