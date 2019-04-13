Endonezya’da milletvekilli adaylarından seçim değerlendirmesi

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da seçime katılacak bazı siyasi partilerin milletvekili adayı ve temsilcileri 17 Nisan'da yapılacak başkanlık ve milletvekili seçimine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisinden (Gerindra) Bogor kent meclisi için milletvekili adayı gösterilen ve Endonezya Ulusal Gençlik Konseyi Başkanı olan Tantan Tevfik Lubis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yerine rakibi Prabowo Subianto'nun başkanlık koltuğuna oturacağına inandığını söyledi. Endonezya'da halkın çoğunluğunun Gerindra Genel Başkanı Subianto'nun başkan olmasını istediğini belirten Lubis, ekonomi, dış politika ve ülke yönetimi gibi çeşitli alanlarda Widodo’nun politikalarını eleştirdi. Widodo'nun ülke yönetiminde, halkın verdiği fırsatı iyi şekilde kullanamadığını savunan Lubis, şöyle devam etti: "Widodo'ya nazaran daha iyi liderlik karakterine sahip Subianto'ya bu kez fırsat verilmeli. Halkın çoğunluğu da Subianto'yu başkan olarak görmek istiyor. Bu yüzden '2019 Başkanı Değiştir' (2019 Ganti Presiden) sloganı ortaya çıktı. Görüyoruz ki seçim kampanyalarında halk Widodo'yu dinlemek istemiyor. Bunun nedeni de daha önce verdiği sözleri yerine getirmemesi."

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) gençlikle ilgili organizasyonu olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttüğünü anımsatan Lubis, "Mevcut görevlerimin yanı sıra Bogor meclisi milletvekili adaylığı ile birlikte yoğun bir çalışma süreci içindeyim. İnşallah bu seçimden zaferle çıkacağız." dedi. Devlet Başkanı Widodo’nun üyesi olduğu Endonezya Demokratik Mücadele Partisinden (PDI-P) Orta Cava milletvekili adayı Budiman Sudjatmiko ise "Birçok anket sonucuna göre, yüzde 50 bandının üzerinde desteği olan Widodo seçimi kazanacak gibi gözüküyor. Ancak bu sonuçlara rağmen çok da rahat hissetmiyoruz." diye konuştu. En ufak bir hatanın kendileri için tehlike olabileceğini vurgulayan Sudjatmiko, şu anda seçim yarışının en kritik dönemi içinde olduklarını bu nedenle son ana kadar dikkatli ve tetikte olmaları gerektiğini dile getirdi. Sudjatmiko, halktan bazı kesim, bir önceki seçimde yüzde 7 ekonomik büyüme sözünü yerine getiremediğinden dolayı Widodo’yu eleştirse de küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen hükümetin mevcut yüzde 5’lik büyüme oranının makul bir durum olduğunu aktardı.

-"Gelişmiş bir Endonezya için gerekli lider Subianto" Subianto’yu destekleyen Müreffeh Adalet Partisinin (PKS) sözcüsü ve aynı zamanda merkez parlamento için milletvekili adayı olan Mardani Ali Sera da Ağustos 2018’de Prabowo Subianto ve Sandiaga Uno'nun başkan ve başkan yardımcısı olarak aday kaydı yaptırdığında halkın büyük heyecan ve coşku yaşadığını kaydetti. Bazı anket ve sosyal medyada yürütülen seçim araştırmalarına bakıldığında Subianto trendinde artış olduğunu ifade eden Sera, "Ancak unutmamalıyız ki, Widodo halen karşımızda güçlü bir aday olarak duruyor. Başkanlık seçimi, her iki taraf için çekişmeli bir yarış olacak gibi duruyor." dedi. Dünyaya kendini daha iyi ifade eden ve boyun eğmeyen bir Endonezya için sesi gür, güçlü ve cesur bir lidere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Sera, kendine yeten, güçlü ve gelişmiş bir Endonezya için gerekli liderin Subianto olduğunu öne sürdü. -"Widodo, Cava Adası merkezli bir politikacı değil" Başkanlık seçiminde Widodo'yu destekleyecek olan Milli Demokrat Partisinin (NasDem) Genel Sekreter Yardımcısı Willy Aditya da halkın içinden gelen ve mütevazı bir kişiliğe sahip olan Widodo'nun özgün bir liderlik vasfı olduğunu söyledi.

Öncelikle bu özellikleri nedeniyle halkın Widodo'yu yeniden başkan olarak görmek istediğini ifade eden Aditya, halk ile diyalog içinde olan Widodo’nun eski yönetimler gibi sadece halkın çoğunlukta olduğu Cava Adası merkezli bir politikacı olmadığını belirtti. Widodo’nun diğer bölge ve adaların gelişimine de odaklandığını vurgulayan Aditya, Widodo’nun artan destekçi sayısı ile kazanma şansının yüksek olduğunu gördüklerini bu artışın temelinde de Widodo’nun söylem ve eylemlerindeki tutarlılık olduğunu savundu. - Endonezya’daki seçim süreci Devlet başkanlığı için yeniden aday olan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) üyesi Devlet Başkanı Joko Widodo, iki dönem başkan yardımcılığı görevini yürütmesi nedeniyle yasal olarak yeniden aday olamayan Yusuf Kalla'nın yerine MUI Başkanı Ma'ruf Amin'i aday gösterdi. Widodo, iktidarı döneminde altyapıdan sağlığa birçok alanda atılımlar gerçekleştiğini belirterek, mevcut çalışmaları üzerine ülkeyi daha da geliştirme sözünü veriyor. Başkan yardımcısı adayı olarak Cakarta Vali Yardımcısı Sandiaga Salahuddin Uno'yu gösteren ana muhalefetteki Gerindra Başkanı ve eski general olan Prabowo Subianto da mevcut hükümetin altyapı, gıda ve yatırım gibi birçok alanda yanlış politikalarıyla ülke ekonomisini dışa bağımlı hale getirdiğini iddia ediyor.