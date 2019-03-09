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Endonezya'da minaresi ve kubbesi olmayan cami: Cut Meutia

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Hollanda sömürgesi döneminde altyapı geliştirme ofisi amacıyla inşa edilen ve 1971'de camiye dönüştürülen yapı, 48 yıldır cami olarak hizmet veriyor - Mimari yapısıda değişiklik yapılmayan ve zamanla başkent Cakarta'nın simgelerinden biri haline gelen camide, kubbe ve minare bulunmuyor - Dış görünüşüyle dikkati çeken caminin içinde, minber ve mihrabın farklı açıda durması da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki minaresi ve kubbesi olmayan Cut Meutia Cami, ilginç mimarisiyle dikkati çekiyor.

Cakarta'nın Menteng bölgesinde, Hollanda sömürge döneminde bölgesel altyapı geliştirme ofisi amacıyla 1912'de inşa edilen yapı, 1971'den bu yana cami olarak hizmet veriyor.

Sömürge döneminde ''De Bouwploeg'' adıyla bilinen ve farklı dönemlerde su işleri, devlet demiryolları ve belediyeye bağlı ofis gibi çeşitli hizmetlerde kullanılan tarihi yapı, camiye dönüştürülmesinin ardından başkentin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Camiye dönüştürüldüğünde tarihi yapısının korunması amacıyla kubbe ve minarenin eklenmediği Cut Meutia Camisi, koruma altında tutuluyor.

Kıble istikametine karşı farklı açıda duran yapı içerisinde, duvar hizasına konulan minber ve vaaz kürsüsünün, mihrap ile farklı yönde durması da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi yapının, Cakarta Turizm ve Kültür Ofisi'nin koruması altında olduğunu söyleyen Cut Meutia Cami İmamı Amin Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''48 yıldır cami olarak kullanılan yapının, tarihi bir eser olmasından dolayı hiçbir şekilde değiştirilme ya da yeniden düzenleme izni bulunmuyor.'' diye konuştu.

- Cuma namazı için yaklaşık 10 bin kişi geliyor

Her hafta cuma namazı için yaklaşık 10 bin kişinin camiye geldiğini aktaran Mustafa, ''Ülkenin en büyük camisi olan başkentteki İstiklal Camisi'nin ardından Cut Meutia Camisi'nin, cuma namazının en kalabalık kılındığı ikinci cami olduğunu söyleyebilirim.'' ifadesini kullandı.

Hollanda sömürgesi döneminde Doğu Hint Adaları olarak adlandırılan ülkede, o dönemden kalma birçok yapı bulunuyor. Bu yapılar, bugün müze, restoran ve devlet dairesi gibi çeşitli şekillerde kullanılıyor.

- 2,5 asır süren sömürge dönemi

18. yüzyılda başlayan ve yaklaşık 2,5 asır süren Hollanda sömürgesi sonrası İkinci Dünya Savaşı'nda bölgeyi işgal eden Japonya, Endonezyalıların Hollanda'ya karşı bağımsızlık mücadelesini destekledi.

Japonya'nın 1945'te teslim olmasıyla Endonezya'da, bağımsızlık mücadelesinin önderlerinden Ahmed Sukarno başkanlığında hükümet kuruldu. Hükümeti tanımadığını ilan eden Hollanda, tarafların yaptığı mücadeleden zaferle çıkan Endonezya'yı 17 Ağustos 1945'te resmi olarak tanıdı.

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Cakarta cut meutia cami Endonezya hollanda sömürgesi tarihi yapı

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