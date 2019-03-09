Endonezya'da minaresi ve kubbesi olmayan cami: Cut Meutia

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki minaresi ve kubbesi olmayan Cut Meutia Cami, ilginç mimarisiyle dikkati çekiyor.

Cakarta'nın Menteng bölgesinde, Hollanda sömürge döneminde bölgesel altyapı geliştirme ofisi amacıyla 1912'de inşa edilen yapı, 1971'den bu yana cami olarak hizmet veriyor.

Sömürge döneminde ''De Bouwploeg'' adıyla bilinen ve farklı dönemlerde su işleri, devlet demiryolları ve belediyeye bağlı ofis gibi çeşitli hizmetlerde kullanılan tarihi yapı, camiye dönüştürülmesinin ardından başkentin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Camiye dönüştürüldüğünde tarihi yapısının korunması amacıyla kubbe ve minarenin eklenmediği Cut Meutia Camisi, koruma altında tutuluyor.

Kıble istikametine karşı farklı açıda duran yapı içerisinde, duvar hizasına konulan minber ve vaaz kürsüsünün, mihrap ile farklı yönde durması da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi yapının, Cakarta Turizm ve Kültür Ofisi'nin koruması altında olduğunu söyleyen Cut Meutia Cami İmamı Amin Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''48 yıldır cami olarak kullanılan yapının, tarihi bir eser olmasından dolayı hiçbir şekilde değiştirilme ya da yeniden düzenleme izni bulunmuyor.'' diye konuştu.