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Endonezya’da ölü sayısı 104’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Endonezya’nın doğusundaki Papua eyaletinde yaşanan sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükseldi.Endonezya’nın doğusundaki Papua eyaletinde yaşanan sel ve heyelanda bilanço artıyor.

Endonezya’nın doğusundaki Papua eyaletinde yaşanan sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükseldi.
Endonezya’nın doğusundaki Papua eyaletinde yaşanan sel ve heyelanda bilanço artıyor. Afet Zararlarını Azaltma Birimi tarafından yapılan açıklamada sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerinin sayısının 104’e yükseldiği, 10 bin kişinin de yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Açıklamada, 85’i ağır 160 kişinin yaralandığı, 79 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi. Yetkililer, hayatını kaybedenler için yarın toplu cenaze töreni yapılacağını aktardı.
Sel ve heyelan nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade eden yetkililer, bölgeyi terk etmek zorunda kalanların barınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

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