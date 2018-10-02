Endonezya’da Ölü Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nı vuran deprem ve tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak resmi makamlarca 1234 olarak açıklandı. Bazı haber ajansları ise kayıpların 1300’ü aştığını yazdı. Arama-kurtarma ekipleri de deprem sonrası iletişimin koptuğu sahil köylerine ulaşmaya başladı.
Yetkililer yüzlerce kişinin yaralandığını, 7,5 büyüklüğündeki deprem ve tetiklediği tsunaminin yol açtığı çamur bataklığında çok sayıda cansız bedenin bulunabileceği uyarısını yaptı.
Endonezya Devlet Başkanı Jojo Jokowi Widodo’nun uluslararası toplumdan yardım talebi sonrasında 25’ten fazla ülke yardım teklifinde bulundu. Ancak bunun çok az bir kısmı deprem bölgesine ulaştı. Depremzedeler felakette hasar gören dükkanlardan yiyecek ve yakıt almaya çalışıyor.
Arama-kurtarma ekiplerinin odağında depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan 380 bin nüfuslu Palu var. Bu bölge depremde büyük hasar gören diğer yerlere kıyasla ulaşılması daha kolay bir bölge.
Donggala kasabasından 38 yaşındaki Muhamed Tevfik ise “Kendimizi üvey evlat gibi hissediyoruz çünkü bütün yardım Palu’ya gidiyor” sözleriyle yakındı. Beş yakını kaybolan Muhamed Tevfik, “Aç ve hasta çok sayıda çocuk var. Ama ne süt var ne de ilaç” diyor.
Dalga boyunun bazı yerlerde 6 metreye ulaştığı tsunami kıyı bölgelerde binalarda hasara yol açtı, beton yapılarını köklerinden söktü.
Sigi ve Balaroa bölgelerinde enkaz altında kalanların olduğu ve bu nedenle de can kaybının artabileceği endişesi dile getiriliyor.
Deprem ve tsunamiden etkilenen bölgelere yakıt yardımı yapılıyor. 12 bin litre yakıt taşıyan özel bir uçak bölgeye ulaştı. Gıda yüklü kamyonlar da yağmacılara karşı polis eskortuyla bölgeye gitmek üzere yola çıktı.
Felaketten etkilenen bazı bölgelere yardımların gecikmesiyle sinirler de gerildi. Endonezya Devlet Başkanı’na seslenen bazı vatandaşlar “Donggala ile ilgilenin Sayın Jokowi. Yardımın ulaşmadığı köyler var” diyerek tepkilerini yerel televizyondan dile getirdi.
Deprem ve tsunamiden en çok etkilenen yerlerden biri olan Palu’da da halk çaresiz. Yollar üzerinde “Yiyeceğe ihtiyacımız var” ya da “Yardım Edin” yazan pankartlarla dolu. Çocuklar da sokaklarda dileniyor.
Palu’nun Petobo mahallesinde deprem gevşek ve yaş toprağın daha da sıvılaşmasına yol açtı ve toprak bataklık çamuruna benzer bir kıvam aldığı için hasar büyük oldu. Yüzlerce kişinin bu çamur altında kalmış olabileceği belirtiliyor.
Endonezya Ulusal Afet Dairesi yetkililerine göre jeneratör ve çadır, en çok ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri. Yetkililere göre yardım teklifinde bulunan ülkeler arasında Amerika ve Çin de var.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison da depremzedelere yardım için 360 bin dolar maddi yardım sağlandığını, yardımın ikinci kısmının ulaştırılması için de Endonezya hükümetiyle irtibatta olduklarını duyurdu.
Endonezya, Pasifik Havzası’nda “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan volkanların ve fay hatlarının bulunduğu bölgede yer aldığı için ülkede sık sık deprem felaketi yaşanıyor. Ağustos ayında Lombok Adası’nı vuran şiddetli depremde 505 kişi hayatını kaybetmişti.
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