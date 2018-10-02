Endonezya’da Ölü Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nı vuran deprem ve tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak resmi makamlarca 1234 olarak açıklandı. Bazı haber ajansları ise kayıpların 1300’ü aştığını yazdı. Arama-kurtarma ekipleri de deprem sonrası iletişimin koptuğu sahil köylerine ulaşmaya başladı.

Yetkililer yüzlerce kişinin yaralandığını, 7,5 büyüklüğündeki deprem ve tetiklediği tsunaminin yol açtığı çamur bataklığında çok sayıda cansız bedenin bulunabileceği uyarısını yaptı.

Endonezya Devlet Başkanı Jojo Jokowi Widodo’nun uluslararası toplumdan yardım talebi sonrasında 25’ten fazla ülke yardım teklifinde bulundu. Ancak bunun çok az bir kısmı deprem bölgesine ulaştı. Depremzedeler felakette hasar gören dükkanlardan yiyecek ve yakıt almaya çalışıyor.

Arama-kurtarma ekiplerinin odağında depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan 380 bin nüfuslu Palu var. Bu bölge depremde büyük hasar gören diğer yerlere kıyasla ulaşılması daha kolay bir bölge.

Donggala kasabasından 38 yaşındaki Muhamed Tevfik ise “Kendimizi üvey evlat gibi hissediyoruz çünkü bütün yardım Palu’ya gidiyor” sözleriyle yakındı. Beş yakını kaybolan Muhamed Tevfik, “Aç ve hasta çok sayıda çocuk var. Ama ne süt var ne de ilaç” diyor.