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Endonezya’da petrol rafinerisinde patlama

29.03.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da bulunan Balongan Petrol Rafinerisi’nde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.Endonezya’nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi’nde patlama meydana geldi.

Endonezya’da bulunan Balongan Petrol Rafinerisi’nde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Endonezya’nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi’nde patlama meydana geldi. Patlama sonrası rafineride yangın çıktı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, rafineri yakınında yaşayan halkın tahliye edilidiği bildirildi.
Rafinerininin Endonezya devleti kontrolündeki Pertamina şirketine ait olduğu biliniyor.
Yerel basında yer alan heberlerde, patlamanın kilometrelerce uzaktan duyulduğu ve bölgeye yakın olan evlerde camların kırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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