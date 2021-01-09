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Endonezya’da radardan çıkan yolcu uçağı düştü

09.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan havalandıktan sonra radardan çıkan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan havalandıktan sonra radardan çıkan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi. 56 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın kentin kuzey açıklarında parçalarına ulaşıldığı belirtildi.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da bulunan Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanından yerel saatle 13.56’da kalkan SJY182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının havalandıktan kısa süre sonra radardan çıktığı bildirilmişti. Batı Kalimantan’daki Pontianak kentine giden ve 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları başlatan Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumundan (BASARNAS) bir yetkili, ekiplerin şehrin kuzey açıklarında uçağın enkazını bulduklarını duyurdu. Trisula sahil koruma gemisi komutanı Eko Surya Hadi yerel basına yaptığı açıklamada, "Uçağın ve insan parçalarına, can yeleklerine, türbin yakıtı ve enkazı bulduk" diye konuştu. Balıkçı Solihin ise yaptığı açıklamada, "Uçak denize şimşek gibi düştü ve suda patladı. Bize oldukça yakındı, bir çeşit kontrplak parçası neredeyse gemime çarpıyordu" dedi.
Endonezya’da yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna yönelik görüntüler paylaşıldı. Uçakta 56 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, uçağın yerel saatle 13.56’da kalktığını, 14.40’ta kontrol kulesiyle irtibatı kaybettiğini aktardı.

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