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Endonezya'da Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 05:00 | Son Güncelleme

Endonezya'da Ramazan Bayramı

CAKARTA (AA) - Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da bayram namazı kılındı.

Ramazan Bayramı’nın bugün kutlanmaya başlandığı ülkede, camilere akın eden Müslümanlar bayram namazını eda etti.

Başkent Cakarta’daki bazı büyük camilerde yoğun güvenlik önlemi alınırken, bazı yollar da namaz süresince geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bu arada namazı başkentteki İstiklal Camisi’nde kılan Devlet Başkanı Joko Widodo, cami çıkışında halkla bayramlaştı.

Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığı, pazartesi günü ülke genelinde 105 noktada yapılan hilal gözlem sonucuna göre 5 Haziran’ı bayram ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bayram namazı Endonezya ramazan ayı

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