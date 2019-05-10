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Endonezya'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Endonezya'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı

CAKARTA (AA) - Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazı için camilere akın etti.

Başkent Cakarta'da Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen İstiklal Camisi'ne gelen Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.

Endonezyalı kadınların da saf tutarak ibadetlerini yerine getirdiği camide, yer bulamayanlar namazını cami avlusunda kıldı.

Cuma hutbesinde ramazan ayı ve orucun önemine değinilirken, tüm İslam alemi için dua edildi.

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Endonezya ilk cuma namazı İstiklal Cami ramazan ayı

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