Endonezya'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı

CAKARTA (AA) - Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazı için camilere akın etti.

Başkent Cakarta'da Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen İstiklal Camisi'ne gelen Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.

Endonezyalı kadınların da saf tutarak ibadetlerini yerine getirdiği camide, yer bulamayanlar namazını cami avlusunda kıldı.

Cuma hutbesinde ramazan ayı ve orucun önemine değinilirken, tüm İslam alemi için dua edildi.

