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Endonezya'da "seçim kavgası" büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

İktidar ve muhalefet kanadının seçimi kazandığını iddia etmesi toplumsal gerilimi tırmandırdı - Muhalif Subianto, 22 Mayıs'ta açıklanacak seçim sonuçlarını ülke genelinde protesto etmeye hazırlanıyor

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da 17 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrası iki başkan adayının seçimi kazandıklarını iddia etmeleri nedeniyle toplumsal gerilim tırmanıyor.

İki adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçiminde, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hizmeti Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto arasında yaşanan seçim zaferi tartışması giderek alevleniyor.

Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo’nun lehine açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmeyen Subianto, seçime hile karıştığını ve seçimi kendisinin kazandığını ileri sürüyor.

Widodo ve ekibi ise muhalefetin iddialarının temelsiz olduğunu savunuyor.

Subianto, destekçilerini başkent başta olmak üzere çeşitli kentlerde seçimi protesto etmeye hazırlıyor.

Seçim Komisyonu (KPU), nihai sonucu 22 Mayıs'ta açıklayacak.

Uzmanlar, seçim sonuçları konusunda tansiyonunun yükseldiği bu dönemde kaos ortamı arayan teröristlerin saldırılar düzenlemesinden endişe edildiğini belirtiyor.

- Yetkililer, gösteri yapılmaması ve kalabalıktan uzak durulması uyarısı yapıyor

Ülkede, ay başından bu yana yapılan operasyonlarda, özellikle seçim sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs’ta yapılması beklenen sokak gösterilerinde bombalı saldırı planı olan 30’a yakın terör şüphelisi yakalanırken, yakalanan bazı zanlıların polis sorgusunda saldırı hazırlığı yaptıklarını itiraf ettiği medyada yer aldı.

Sonuçların açıklanacağı gün KPU ve Seçim Denetleme Kurumu (Bawaslu) gibi seçim kurumları önünde sıkı güvenlik tedbirleri alınacağı bildiren emniyet yetkilileri, gösteri yapılmaması ve kalabalıklardan uzak durulması uyarısında bulunuyor.

- ABD Büyükelçiliği de uyarıda bulundu

ABD'nin Cakarta Büyükelçiliği, vatandaşlarına, resmi seçim sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs'ta yaşanabilecek olası terör saldırılarına karşı gösteri alanlarından kaçınmaları ve ihtiyatlı olmaları çağrısı yaptı.

Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Widodo, 12 anket şirketinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, rakibi Subianto'nun yüzde 45,50'lik oyuna karşılık yüzde 54,50 oy oranına ulaştığını belirterek seçimi kazandığını açıklamıştı.

Seçimi kazandığını ancak sonuçlara hile karıştığını ileri süren Subianto ise açıklanacak resmi sonuçlara itiraz edeceğini açıklamıştı. Subianto, çeşitli bölgelerde kendi aleyhine büyük oranda seçmen listelerinde mükerrer kayıtlar olduğunu iddia ediyor.

Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde de oyların yüzde 53,15’ini alan Widodo’ya karşı seçimi kaybeden Subianto’nun, seçim sonuçlarına ilişkin itirazı reddedilmişti.

Ülkede 17 Nisan'da ilk kez devlet başkanlığı ile milletvekili seçimlerinin aynı günde düzenlenmişti. Resmi sonuçların 22 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

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