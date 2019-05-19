Subianto, destekçilerini başkent başta olmak üzere çeşitli kentlerde seçimi protesto etmeye hazırlıyor.

Widodo ve ekibi ise muhalefetin iddialarının temelsiz olduğunu savunuyor.

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da 17 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrası iki başkan adayının seçimi kazandıklarını iddia etmeleri nedeniyle toplumsal gerilim tırmanıyor.

- Yetkililer, gösteri yapılmaması ve kalabalıktan uzak durulması uyarısı yapıyor

Ülkede, ay başından bu yana yapılan operasyonlarda, özellikle seçim sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs’ta yapılması beklenen sokak gösterilerinde bombalı saldırı planı olan 30’a yakın terör şüphelisi yakalanırken, yakalanan bazı zanlıların polis sorgusunda saldırı hazırlığı yaptıklarını itiraf ettiği medyada yer aldı.

Sonuçların açıklanacağı gün KPU ve Seçim Denetleme Kurumu (Bawaslu) gibi seçim kurumları önünde sıkı güvenlik tedbirleri alınacağı bildiren emniyet yetkilileri, gösteri yapılmaması ve kalabalıklardan uzak durulması uyarısında bulunuyor.

- ABD Büyükelçiliği de uyarıda bulundu

ABD'nin Cakarta Büyükelçiliği, vatandaşlarına, resmi seçim sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs'ta yaşanabilecek olası terör saldırılarına karşı gösteri alanlarından kaçınmaları ve ihtiyatlı olmaları çağrısı yaptı.

Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Widodo, 12 anket şirketinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, rakibi Subianto'nun yüzde 45,50'lik oyuna karşılık yüzde 54,50 oy oranına ulaştığını belirterek seçimi kazandığını açıklamıştı.