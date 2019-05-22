Endonezya'da seçim protestoları hayatı olumsuz etkiledi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da devlet başkanı adayı Prabowo Subianto'nun kaybettiği seçimin sonuçlarına itiraz eden protestocularla polis arasında çıkan çatışmalar, başkent Cakarta'da günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte seçim sonucu karşıtı gösterilerde 6 kişinin öldüğü ve 200 kişinin yaralandığı protestolar sonrası güvenlik amacıyla Senayan bölgesindeki Temsilciler Meclisi (DPR) binası geçici süreyle kapatıldı.

Gösterilerin düzenlendiği bazı caddelerde toplu taşıma seferlerine ara verilirken, dün gece çatışmaların yaşandığı yerlerden Tanah Abang Pazarı ve başkentteki bazı işletmeler kepenk indirdi.

Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, yaptığı açıklamada, olaylar sonrası başkentteki belli noktalarda sosyal medya platformlarına erişimin engellendiğini belirterek kısıtlamanın hangi bölgelerde uygulandığına ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Öte yandan yetkililer, halkı provokatörlere karşı uyarırken, çıkan olaylarda gözaltı sayısı 100'ü geçti.

Dün gece saatlerinde polisin dağıtmak istediği göstericilerin, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık vermesiyle gerilim tırmanmıştı.